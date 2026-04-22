L'AN Brescia ha subito una pesante sconfitta nella quarta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League di pallanuoto maschile. La formazione lombarda è stata travolta con un netto 17-6 dal Barceloneta, in un incontro disputato nella piscina dei catalani. Questo risultato ha permesso ai padroni di casa di imporsi con autorità e di assicurarsi, con ben due turni di anticipo, la qualificazione alla Final Four di Malta. Nonostante il severo passivo, le speranze di qualificazione per l'AN Brescia non sono ancora del tutto spente, mantenendo viva una pur complessa possibilità matematica.

La gara ha preso una direzione ben precisa fin dalle prime battute, con il Barceloneta che ha dimostrato subito la sua superiorità. Sebbene gli ospiti fossero riusciti a sbloccare il risultato con la rete di Viskovic, i catalani hanno reagito con veemenza, capovolgendo rapidamente lo svantaggio. Un dirompente parziale di 5-1, firmato anche dalla "mortifera parabola" di Echenique, ha portato il punteggio del primo parziale sul 5-2 in favore del Barceloneta. I padroni di casa hanno continuato a premere sull'acceleratore, stritolando le velleità avversarie con un pressing di straordinaria intensità e chiudendo i primi sedici minuti di gioco sull'8-2, evidenziando un dominio incontrastato.

Reazione Brescia e dominio catalano

Ad inizio ripresa, l'AN Brescia ha provato a imbastire una timida reazione. L'uno-due firmato da Vincenzo Dolce e dal "tracciante" di Matteo Giri ha permesso ai lombardi di accorciare le distanze, portando il punteggio sull'8-4. Tuttavia, questa fiammata è stata prontamente spenta dal Barceloneta. I catalani hanno ripreso immediatamente il controllo del match, trovando la via del gol con continuità e confezionando un ulteriore parziale di 4-0. Questo ha portato il risultato a fine terzo parziale sul provvisorio 12-4, mettendo di fatto il successo in cassaforte. La quarta frazione è servita unicamente a fissare le proporzioni del punteggio finale, sancito dal "delizioso pallonetto" di Burian per il definitivo 17-6, a testimonianza della netta superiorità catalana.

Situazione di classifica e prospettive

Con questa vittoria schiacciante, lo Zodiac CNAB Barceloneta consolida la sua posizione in testa alla classifica del girone A, mantenendo un percorso a punteggio pieno con 9 punti, e si assicura così l'accesso alla prestigiosa Final Four di Malta. La classifica aggiornata vede l'AN Brescia ferma a quota 3 punti, in compagnia di Olympiacos SFP e VK Novi Beograd. Nonostante la sconfitta e la complessità della situazione, le possibilità di qualificazione per la squadra lombarda non sono ancora definitivamente compromesse. Con due giornate ancora da disputare, l'AN Brescia dovrà affrontare sfide cruciali per cercare di recuperare il terreno perduto e centrare l'ambizioso obiettivo di accedere alla fase finale della massima competizione continentale per club.

Il cammino europeo dell'AN Brescia si presenta ora in salita, ma la determinazione della squadra lombarda sarà fondamentale nelle prossime decisive sfide del girone per continuare a inseguire il sogno della Champions League.