Mirra Andreeva ha celebrato il suo diciannovesimo compleanno nel modo più memorabile possibile, conquistando la sua prima finale al Mutua Madrid Open. La giovane tennista ha superato Hailey Baptiste con il punteggio di 6‑4, 7‑6(8), al culmine di un incontro combattuto che l'ha vista protagonista di una rimonta avvincente.

L'incontro, durato un'ora e trentanove minuti, ha mostrato la determinazione di Andreeva. Nel primo set, la tennista ha imposto il suo ritmo con un servizio impeccabile, prendendo il controllo del gioco. Il secondo parziale, tuttavia, si è rivelato molto più equilibrato e teso.

Hailey Baptiste ha dimostrato grande tenacia, spingendo il set al tie-break e arrivando a procurarsi ben tre set point. È stato in questi momenti decisivi che Andreeva ha sfoderato la sua freddezza e la sua abilità, annullando tutte le opportunità dell'avversaria e chiudendo l'incontro con un epilogo al cardiopalma.

La gioia della vittoria e un record stagionale

La vittoria, giunta il giorno dopo la sua festa di compleanno, ha scatenato l'emozione della giovane atleta. “Sinceramente, sento così tanta adrenalina dentro. Sento di essere ancora nervosa,” ha dichiarato Andreeva a caldo, esprimendo tutta la sua felicità. “Sono semplicemente così felice di aver vinto. Sono così felice di essere riuscita a salvare tutti quei set point.” Parole che testimoniano la pressione e la gioia di un successo ottenuto con grande fatica.

Con questo trionfo, Andreeva ha ulteriormente consolidato il suo impressionante record sulla terra battuta per la stagione 2026. La sua performance la porta a dodici vittorie contro una sola sconfitta su questa superficie, un rendimento che la posiziona come la giocatrice con il miglior bilancio nel circuito femminile su terra battuta quest'anno. Un dato che sottolinea la sua straordinaria forma e la sua affinità con i campi in terra rossa.

Verso la finale: un percorso di eccellenza

Ora, l'attenzione di Mirra Andreeva si sposta sulla finale, dove affronterà la vincitrice dell'altra semifinale tra Marta Kostyuk e Anastasia Potapova. Questa sarà la sua terza partecipazione a una finale di un torneo WTA 1000, un risultato notevole che segue le sue precedenti apparizioni a Dubai e Indian Wells nel 2025.

Un percorso che evidenzia la sua costante crescita e la sua capacità di competere ai massimi livelli.

La semifinale si è svolta nella suggestiva cornice della Caja Mágica, il palcoscenico ideale per una prestazione di tale calibro. Andreeva ha dimostrato ancora una volta la sua maturità agonistica, gestendo con maestria i punti cruciali e confermando il suo status di una delle giovani promesse più brillanti del tennis mondiale. La sua ascesa nel ranking è la prova tangibile di questo successo: grazie a questa vittoria, farà il suo ritorno nella Top-10 del ranking WTA, raggiungendo almeno la settima posizione.

Un traguardo storico per una giovane stella

Questa impresa segna un traguardo storico per Mirra Andreeva.

È infatti la prima adolescente a raggiungere ben tre finali in tornei WTA 1000 da quando questo formato è stato introdotto nel 2009. Un dato che non solo evidenzia il suo talento precoce, ma la proietta già tra le grandi del tennis femminile, scrivendo un nuovo capitolo nella storia di questo sport. La sua capacità di raggiungere costantemente le fasi finali dei tornei più prestigiosi è un chiaro segnale del suo potenziale illimitato e della sua ambizione di dominare il circuito.