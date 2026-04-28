Mirra Andreeva si regala un traguardo eccezionale alla vigilia del suo diciannovesimo compleanno. La giovane tennista russa ha conquistato un posto nella semifinale del torneo WTA 1000 di Madrid, superando Leylah Fernandez con un netto 7-6(1), 6-3. Questa vittoria non solo la proietta tra le migliori quattro del prestigioso evento, ma la rende anche la seconda semifinalista più giovane nella storia del torneo, un primato detenuto solo da Caroline Wozniacki nel 2009.

Nonostante l'entusiasmo per il successo in campo, Andreeva ha espresso emozioni contrastanti riguardo all'imminente compleanno.

"Ovviamente sono molto emozionata per domani, ma allo stesso tempo mi sono sorpresa a essere un po' triste...", ha confessato durante l'intervista post-partita. "Non voglio essere vecchia e non voglio crescere. Voglio restare diciottenne e sentirmi sempre una bambina. Sento che il tempo passa troppo in fretta e sto già per compiere diciannove anni". La tennista ha anche riflettuto sulla sua evoluzione personale, notando: "Non credo di essere cambiata molto come persona... forse sono diventata più calma fuori dal campo... tutto quello che voglio è stare da sola e fare qualcosa per conto mio, magari leggere un libro o guardare una serie TV".

La battaglia contro Fernandez e la rimonta vincente

Il cammino verso la semifinale non è stato privo di ostacoli.

La sfida contro Leylah Fernandez ha messo alla prova la determinazione di Andreeva fin dalle prime battute. La canadese ha iniziato la partita con grande slancio, portandosi avanti 4-1 nel primo set e arrivando a conquistare due set point. Tuttavia, la russa ha dimostrato una notevole resilienza, riuscendo a rimontare e a imporsi con autorità nel tie-break per 7 punti a 1. Nel secondo set, dopo una serie di break iniziali, Andreeva ha mantenuto la concentrazione e ha chiuso l'incontro in un'ora e 48 minuti, sigillando la sua vittoria con il punteggio di 6-3.

"Ogni volta che gioco a Madrid, il mio obiettivo principale è essere qui per festeggiare il mio compleanno. Non sarebbe stato un compleanno perfetto se avessi perso oggi.

Ho dato tutto quello che avevo per essere di buon umore domani. Sono molto felice di questo, non è un segreto", ha dichiarato Andreeva subito dopo il suo successo, sottolineando l'importanza di questa vittoria personale. In attesa del suo diciannovesimo compleanno, la giovane atleta ha anche rivelato un desiderio particolare: "Ultimamente desidero davvero un bel paio di scarpe con i tacchi alti. Forse è l'età che mi gioca qualche scherzo. Ho guardato diversi modelli in vari negozi, devo parlarne con la mia famiglia e vedremo".

Il percorso a Madrid e la crescita di una campionessa

Il percorso di Mirra Andreeva nel torneo madrileno è stato caratterizzato da una serie di prestazioni solide. Dopo aver affrontato e superato diverse avversarie di nazionalità ungherese nelle fasi precedenti, la sfida contro Fernandez nei quarti di finale ha rappresentato un test significativo.

Questo successo non solo le garantisce la sua prima semifinale in carriera a Madrid, ma evidenzia anche la sua costante crescita e la capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali. Dopo alcuni episodi di nervosismo in campo all'inizio della stagione, come le reazioni dopo la sconfitta a Indian Wells, Andreeva ha dimostrato una maggiore maturità, confermando di sentirsi più tranquilla e concentrata lontano dai riflettori del campo.

Con un giorno di riposo davanti a sé prima di affrontare la vincitrice tra Aryna Sabalenka e Hailey Baptiste, Mirra Andreeva può guardare con fiducia al prossimo impegno. La semifinale raggiunta a Madrid è un chiaro segnale del suo talento e della sua determinazione, un capitolo importante già scritto nella sua promettente carriera.