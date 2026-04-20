Il Masters 1000 di Madrid, torneo che dal 2009 si disputa sulla terra battuta, ha svelato il suo tabellone. Il percorso di Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, inizierà contro un qualificato, con l'obiettivo di conquistare il suo quinto titolo “1000” consecutivo.

Per l'azzurro, il cammino potrebbe riservare un derby italiano già al terzo turno, dove potrebbe incontrare Federico Cinà, giovane wild card che debutterà contro l'americano Michelsen. In caso di successo, Sinner potrebbe affrontare nei quarti di finale la testa di serie numero cinque, Alex De Minaur.

Un'altra potenziale sfida tutta italiana si profila in semifinale contro Lorenzo Musetti, inserito nella stessa parte di tabellone.

Lorenzo Musetti, testa di serie numero sei, esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra Hubert Hurkacz e un qualificato. Il torneo madrileno si preannuncia ricco di incroci azzurri, con una nutrita rappresentanza italiana nel main draw: oltre a Sinner e Musetti, scenderanno in campo anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci.

Gli altri italiani in campo e le possibili sfide

Luciano Darderi attende il vincente del match tra Francisco Cerundolo e Daniel Altmaier. Flavio Cobolli affronterà uno tra il francese Gaël Monfils e Ugo Carabelli.

Matteo Berrettini, reduce da un periodo di recupero fisico, debutterà contro il belga Raphael Collignon. Mattia Bellucci, invece, se la vedrà con Damir Dzumhur. Infine, Lorenzo Sonego attende un qualificato per il suo esordio nel torneo.

Il quadro del torneo e le opportunità per Sinner

Il Masters 1000 di Madrid si apre con alcune assenze di rilievo nel circuito: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Taylor Fritz non saranno al via per infortunio o scelta tecnica. Questa situazione offre a Jannik Sinner un'opportunità importante per puntare al titolo, dopo la recente vittoria a Montecarlo. Il sorteggio, avvenuto lunedì 20 aprile alle ore 11:00, ha delineato un percorso in cui Sinner non affronterà una testa di serie al debutto.

Tra i possibili avversari agli ottavi figurano Valentin Vacherot, Joao Fonseca o Jack Draper. Un eventuale incrocio con Alexander Zverev sarebbe possibile solo in finale, mentre Felix Auger-Aliassime o Ben Shelton potrebbero essere avversari in semifinale.

Il torneo madrileno rappresenta così una tappa cruciale per il tennis italiano, con la possibilità di vedere protagonisti diversi azzurri e, soprattutto, con Jannik Sinner che punta a consolidare la sua leadership mondiale.