La quarta giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, Spagna, ha visto la tedesca Anna Janssen conquistare una vittoria eccezionale nella finale della carabina 3 posizioni da 50 metri femminile. L'atleta ha non solo trionfato, ma ha anche stabilito un nuovo record del mondo con un impressionante punteggio di 362.9. Questa gara, l'unica finale disputata nella giornata, ha evidenziato il dominio della tiratrice tedesca, mentre l'Italia, rappresentata unicamente da Barbara Gambaro, non è riuscita ad accedere alla fase decisiva, con l'azzurra che ha chiuso al 38° posto nelle qualificazioni.

La finale si è trasformata in un avvincente derby tedesco, con Anna Janssen che ha affrontato la connazionale Nele Stark in un duello all'ultimo colpo. Stark ha dimostrato grande abilità, classificandosi al secondo posto con un punteggio di 361.5, a stretto giro dalla vincitrice. Il podio è stato completato dall'elvetica Emely Jaeggi, che ha ottenuto la medaglia di bronzo con 350.1 punti, venendo eliminata in terza posizione. A seguire, la magiara Anna Nagybanyai-Nagy si è classificata quarta con 335.8, sfiorando il podio. La svizzera Vivien Joy Jaeggi ha concluso al quinto posto con 324.5, mentre la britannica Seonaid McIntosh si è attestata al sesto con 315.2. Le prime atlete a salutare la competizione, dopo i primi 30 colpi della finale, sono state la cinese Zhou Manman, settima con 304.7, e la serba Aleksandra Havran, ottava con 303.9.

La partecipazione italiana: Barbara Gambaro fuori dalla finale

Per l'Italia, la partecipazione alla Coppa del Mondo di Granada nella specialità della carabina 3 posizioni femminile non ha prodotto i risultati sperati. Barbara Gambaro, l'unica atleta azzurra in gara, ha concluso la sua esperienza nella fase di qualificazione. Con un punteggio di 582 su 600 e 29 centri perfetti ("x"), Gambaro si è classificata al 38° posto. Nonostante l'impegno e la precisione dimostrati, questo risultato non è stato sufficiente per accedere alla finale, dove solo le migliori otto atlete si sono contese le medaglie. La sua prestazione, sebbene non abbia garantito l'accesso al podio, sottolinea comunque la presenza e l'impegno dell'Italia nelle competizioni internazionali di alto livello del tiro a segno.

Altri successi e record alla Coppa del Mondo di Granada

La Coppa del Mondo ISSF 2026 di Granada non è stata solo teatro del trionfo di Anna Janssen, ma ha visto anche altri momenti di grande sport e record. In particolare, la competizione ha registrato un'altra impresa nella gara di pistola ad aria compressa 10 metri a squadre miste. Qui, la coppia indiana composta da Palak Gulia e Mukesh Nelavalli ha sbaragliato la concorrenza, conquistando la medaglia d'oro. Il loro successo è stato coronato dalla realizzazione di un nuovo record mondiale, grazie a un punteggio combinato di 487.7. Questa prestazione eccezionale evidenzia il crescente livello tecnico e agonistico della manifestazione, che continua a regalare emozioni e risultati storici nel panorama del tiro a segno internazionale.