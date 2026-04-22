Il primatista italiano di maratona, Iliass Aouani, sarà protagonista il 1° maggio alla ventinovesima Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica. Dopo il record nazionale (2h04:26 a Tokyo), Aouani debutta sui dieci chilometri a Oderzo. Cruciale per l'atleta, bronzo mondiale e campione europeo.

Aouani affronterà Daniele Meucci, vincitore a Oderzo nel 2011 e 2016. Il test sui 10 km è importante per gli Europei di Birmingham ad agosto. La manifestazione conferma la centralità di Oderzo nell'atletica, per tradizione e campioni.

Il programma: élite e giovani talenti

Oltre ad Aouani, il programma include la prova femminile sui cinque chilometri con Federica Del Buono, la slovena Klara Lukan (primatista europea 10 km), Elisa Palmero, Rebecca Lonedo e Lucia Arnoldo. Include il Trofeo Opitergium – European Road Race Under 20, con nove nazionali giovanili (Italia, Francia, Inghilterra), e il Grand Prix Giovani (under 18).

Oderzo, tra storia e corsa su strada

La partecipazione di Aouani ha un valore simbolico: Piero Martin, organizzatore, ha ricordato che "Con lui, nove dei migliori dieci maratoneti italiani di sempre hanno gareggiato a Oderzo". La manifestazione ha ottenuto la qualifica FIDAL di Corsa su Strada Argento, tra i migliori appuntamenti italiani.

Oderzo si conferma punto di riferimento per la corsa su strada, unendo atleti affermati e giovani promesse. Il format valorizza competizione e talenti, attirando pubblico e media. La presenza di Aouani, reduce da una stagione straordinaria, aggiunge prestigio. L'appuntamento del 1° maggio promette grande sport, dove storia, tradizione e futuro dell'atletica si incontrano a Oderzo.