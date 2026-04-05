Una giornata di intense emozioni ha segnato la partecipazione di Matteo Arnaldi alle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista ligure, impegnato nell’ultimo turno per l'accesso al tabellone principale, ha affrontato il francese Alexandre Muller, numero 94 del ranking ATP, in una sfida combattuta durata due ore e trentacinque minuti. L'incontro si è concluso con la vittoria di Muller per 6-1, 6-7(4), 6-4, un risultato che ha evidenziato la sua maggiore solidità nei momenti decisivi.

Nel primo set, Arnaldi è apparso poco lucido, subendo due break nei primi tre game e cedendo il parziale per 6-1.

La reazione dell’azzurro è arrivata nel secondo set, dove ha mostrato grande carattere, annullando situazioni difficili e portando la contesa al tie-break, vinto con determinazione per 7-4. Il terzo set ha mantenuto un elevato equilibrio fino al nono game, quando Muller ha piazzato il break decisivo, chiudendo poi 6-4 e assicurandosi l'accesso al tabellone principale del torneo.

Il colpo di scena: Arnaldi ripescato come lucky loser

Pochi istanti dopo la sconfitta, la giornata di Matteo Arnaldi ha preso una piega inaspettata e fortunata. Grazie al forfait di Kamil Majchrzak, il tennista ligure è stato ripescato come lucky loser. Questa opportunità gli consentirà di partecipare al main draw del prestigioso torneo monegasco, offrendogli una seconda chance per mettersi in mostra.

Il suo primo avversario nel tabellone principale sarà il cileno Garin, un incontro che si preannuncia altrettanto impegnativo.

La forte presenza italiana al Masters 1000 di Montecarlo

Nonostante la battuta d'arresto di Arnaldi nelle qualificazioni, la presenza italiana al Masters 1000 di Montecarlo sarà significativa. Con il ripescaggio di Matteo Arnaldi, il contingente azzurro nel tabellone principale sale a sei atleti. Oltre a lui, saranno in campo nomi di spicco come Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, quest'ultimo ammesso grazie a una wild card. Questa numerosa rappresentanza testimonia il buon momento del tennis italiano e alimenta le aspettative per possibili risultati di prestigio in uno degli eventi più importanti del circuito ATP.