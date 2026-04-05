Wout van Aert ha chiuso al quarto posto il Giro delle Fiandre, una delle classiche monumento del ciclismo. Il corridore belga della Visma | Lease a Bike ha disputato una gara combattuta, mostrando una condizione apprezzabile. Nonostante l'impegno, non è riuscito a tenere il passo dei tre fuoriclasse che lo hanno preceduto: Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel e Remco Evenepoel. Van Aert si è mantenuto a ruota di Tadej Pogacar nel momento decisivo, ma le sue gambe non hanno retto l'accelerazione finale.

Al termine della corsa, Van Aert ha espresso soddisfazione per la sua prova, pur riconoscendo i limiti della giornata.

"Sono soddisfatto di come ho corso. Questo è il massimo che potevamo ottenere, e con questo dobbiamo essere contenti", ha dichiarato il ciclista belga. Le sue parole riflettono la consapevolezza delle proprie capacità e del livello degli avversari. La sua prestazione, sebbene non sul podio, rappresenta il massimo sforzo possibile.

La dinamica della corsa e il supporto del team

Il corridore ha fornito dettagli cruciali sullo sviluppo della gara, sull'attacco anticipato della UAE. "Sul Molenberg mi sono trovato un po’ troppo indietro", ha ammesso Van Aert, evidenziando una fase critica. Ha elogiato il supporto fondamentale dei suoi compagni di squadra: "Fortunatamente i miei compagni di squadra erano lì per aiutarmi a risalire".

L'importanza del lavoro collettivo è stata evidente, ma non sufficiente per rientrare nella lotta per il podio. Una gara di rincorsa, con segnali incoraggianti.

Prospettive future e sensazioni positive

Per i prossimi impegni, Van Aert ha preferito non sbilanciarsi sulla Parigi-Roubaix, in programma la settimana successiva. "Non ci sto ancora pensando. È un’altra corsa", ha affermato, focalizzandosi sul presente. Nonostante la cautela, ha trasmesso un messaggio di speranza e ottimismo per il prosieguo della stagione. "Comunque questa prestazione regala speranza: la sensazione era buona, il motore girava", ha concluso, indicando che la sua condizione sta migliorando. Il quarto posto al Giro delle Fiandre è un risultato incoraggiante che lo conferma tra i protagonisti delle grandi classiche.