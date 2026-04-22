La stagione 2026 della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva prende il via con la sua tappa inaugurale a Keqiao, in Cina, dal 1° al 3 maggio. L'evento, interamente dedicato alla disciplina del boulder, vedrà la partecipazione di numerosi specialisti internazionali pronti a contendersi i primi successi dell'anno sulle pareti asiatiche. Tra i protagonisti non mancherà la rappresentanza italiana, composta da sette atleti scelti dallo staff tecnico federale, con Camilla Moroni alla guida.

La squadra azzurra, formata da cinque donne e due uomini, sarà trainata da Camilla Moroni, atleta di punta della nazionale, affiancata da Giorgia Tesio e Matteo Reusa.

A completare il collettivo italiano ci saranno Francesca Matuella, Irina Daziano, Stella Giacani e Luca Boldrini. Questi climber si preparano a cercare i migliori piazzamenti possibili in una competizione che si preannuncia di alto livello e che rappresenta il primo banco di prova della stagione internazionale.

La delegazione italiana e le aspettative per Keqiao

La selezione dei convocati riflette la volontà di schierare un gruppo equilibrato, capace di affrontare le sfide del boulder mondiale. Camilla Moroni, già protagonista nelle passate edizioni, avrà il compito di guidare la squadra femminile, mentre Matteo Reusa sarà uno dei riferimenti tra gli uomini. Il debutto stagionale in Cina sarà fondamentale per testare la preparazione e valutare il livello degli avversari, in un contesto che vede la partecipazione dei migliori interpreti della disciplina.

La tappa di Keqiao offre anche un'opportunità significativa per le giovani promesse italiane di confrontarsi con la scena internazionale e accumulare esperienza preziosa in vista dei prossimi appuntamenti. La presenza di cinque donne e due uomini nel team sottolinea l'attenzione verso la crescita del movimento femminile e la valorizzazione dei talenti emergenti nell'arrampicata sportiva.

Prossimi appuntamenti e contesto internazionale

Subito dopo l'evento di Keqiao, il circuito di Coppa del Mondo proseguirà in Cina con il meeting di Wujiang, in programma dall'8 al 10 maggio. In questa occasione, saranno protagonisti gli specialisti delle discipline speed e lead, che si sfideranno sulle pareti verticali e nella velocità.

Il calendario ufficiale conferma la Cina come uno dei poli principali per l'arrampicata sportiva internazionale, offrendo agli atleti la possibilità di confrontarsi in contesti altamente competitivi.

La World Climbing Series di Keqiao, inserita nel calendario internazionale, costituisce dunque un appuntamento chiave per testare la preparazione degli atleti e per raccogliere i primi riscontri in vista della lunga stagione agonistica. L'Italia si presenta con una squadra motivata e determinata a lasciare il segno già dalla tappa inaugurale.