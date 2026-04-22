La golfista italiana Benedetta Moresco si prepara a competere allo Chevron Championship 2026, il primo Major della stagione di golf femminile. Giunto alla cinquantacinquesima edizione, l'evento si tiene al Memorial Park di Houston, Texas. Questo campo ha ospitato lo Houston Open per quattordici volte e ha subito un importante rinnovamento nel 1995. Il torneo, fondato nel 1972 dalla cantante e attrice Dinah Shore e dal presidente della Colgate-Palmolive David Foster, ha cambiato più volte denominazione per ragioni di sponsor prima di assumere quella attuale.

Moresco, classe 2001 di Caldogno (Veneto), ha mostrato il suo potenziale nel 2025, raggiungendo il numero 231 dei Rolex Rankings (ranking mondiale femminile). Nella stagione precedente, ha ottenuto cinque piazzamenti tra le prime venti e altri buoni risultati nel circuito LPGA. Il 2026, pur avendo mantenuto la "carta", si è rivelato più complesso: ha mancato tre tagli su sei tornei e il suo miglior risultato è stato il cinquantatreesimo posto al Ford Championship. Per la giovane italiana, lo Chevron Championship è un'occasione cruciale per ritrovare fiducia e rilanciare la stagione.

Le protagoniste del golf mondiale a Houston

Il torneo vanta un field di altissimo livello, con la partecipazione delle principali atlete.

Tra le favorite spicca l'australiana Hannah Green, che nel 2026 ha già conquistato due vittorie nel circuito americano e altre due sul Ladies European Tour (con la doppietta Australian Open-Australian WPGA Championship). Altre giocatrici di punta includono la sudcoreana Hyo-Joo Kim, anch'essa con due successi stagionali, e le vincitrici di un torneo a testa: Mi-Hyang Lee, le americane Nelly Korda e Lauren Coughlin, e la thailandese Jeeno Thitikul, attuale numero uno del mondo e campionessa in carica dell'Honda LPGA Thailand (disputato a febbraio).

Benedetta Moresco inizierà il suo percorso alle 14:39 ora italiana, in un gruppo di grande interesse con l'amateur spagnola Paula Martin Sampedro, ottava al Women’s British Open, e la cinese Yan Liu, nona in questo torneo nel 2025.

La competizione è estremamente agguerrita: il campo include quarantotto delle prime cinquanta giocatrici del ranking mondiale, con un montepremi complessivo di otto milioni di dollari e un totale di centotrentadue atlete in gara.

Analisi delle favorite e prospettive

Oltre a Moresco, il parterre dello Chevron Championship 2026 annovera nomi di spicco come Miyu Yamashita, Minjee Lee, Lexi Thompson e la neozelandese Lydia Ko, vincitrice di questo torneo dieci anni fa e ancora tra le atlete di vertice. Jeeno Thitikul, attuale leader globale, è considerata da molti la migliore giocatrice ancora senza un Major, ma la sua giovane età (23 anni) suggerisce che questo traguardo sia imminente. Nelly Korda si presenta come una delle principali contendenti al titolo, vantando la migliore media per giro dell'anno finora (68.27).

L'australiana Hannah Green, in grande spolvero, è un'altra seria candidata alla vittoria, avendo dimostrato una partenza di stagione insolitamente forte.

Il Memorial Park Golf Course di Houston offre un percorso tecnico e spettacolare, progettato per mettere alla prova le abilità di tutte le partecipanti. Questo appuntamento è una vetrina fondamentale sia per le campionesse affermate a livello internazionale sia per le giovani promesse come Benedetta Moresco, che qui avrà l'opportunità di confrontarsi con le migliori del mondo in una delle competizioni più prestigiose del calendario LPGA.