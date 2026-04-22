Il prestigioso Gran Premio di Spagna di MotoGP si appresta a fare il suo atteso ritorno sul leggendario circuito di Jerez de la Frontera. Questo appuntamento, in programma nel fine settimana del 24-26 aprile, segnerà la quarantunesima edizione iridata ospitata sul tracciato andaluso. Il circuito, intitolato al compianto Ángel Nieto, ha una storia ricca e consolidata, avendo ospitato la gara quasi ininterrottamente dal 1987, con l’unica eccezione del 1988. Nel 2026, celebra la sua 41ª presenza nel calendario mondiale, confermando la sua centralità nel panorama del motociclismo.

Il bilancio di Marc Márquez a Jerez

Nel corso della sua brillante carriera in MotoGP, il campione Marc Márquez ha conquistato ben tre vittorie sul circuito di Jerez de la Frontera. Questi successi sono arrivati negli anni 2014, 2018 e 2019, dimostrando la sua capacità di dominare su questa pista. Tra i piloti attualmente in attività, Francesco Bagnaia si trova a pari merito con Márquez, avendo anch'egli ottenuto tre trionfi a Jerez, precisamente nelle edizioni del 2022, 2023 e 2024. Nonostante la loro recente supremazia, il dominatore storico del circuito resta l'icona Valentino Rossi, che vanta un impressionante record di sette successi tra il 2001 e il 2016, un primato ancora ineguagliato.

Statistiche del circuito e prospettive

Il circuito di Jerez ha visto trionfare diverse case motociclistiche nel corso degli anni, testimoniando l'evoluzione e la competitività della MotoGP. La Honda detiene il primato con ventidue vittorie, ottenute tra il 1987 e il 2019, affermandosi come la casa più vincente su questa pista. Segue la Yamaha con dieci successi, dal 1988 al 2020, mentre la Ducati ha conquistato sei vittorie tra il 2006 e il 2025. La Suzuki completa il quadro con due trionfi, registrati tra il 1993 e il 2000. Un dato interessante riguarda i piloti che hanno saputo imporsi a Jerez con moto di marche diverse: solo due campioni sono riusciti in questa impresa, Eddie Lawson (con Yamaha e Honda) e Valentino Rossi (con Honda e Yamaha).

Per quanto riguarda le vittorie consecutive, il record di tre successi di fila è condiviso da tre grandi nomi del motociclismo: Alex Crivillé (1997-1999), Valentino Rossi (2001-2003) e, più recentemente, Francesco Bagnaia (2022-2024), che ha eguagliato questo prestigioso primato.

Il contesto storico del Gran Premio di Spagna

Il Gran Premio di Spagna a Jerez rappresenta una tappa di fondamentale importanza nel calendario della MotoGP, consolidata da decenni come un appuntamento fisso e irrinunciabile. Il tracciato andaluso è celebre per la sua continuità storica e per aver ospitato innumerevoli gare memorabili, diventando un vero e proprio punto di riferimento per i piloti e per gli appassionati di tutto il mondo.

Il confronto attuale tra Márquez e Bagnaia, entrambi con tre vittorie all'attivo, simboleggia il presente dinamico e competitivo della MotoGP, mentre la figura di Valentino Rossi incarna il passato glorioso e l'eredità lasciata sul circuito. La suggestiva possibilità di una "Reconquista" da parte di Marc Márquez, a sette anni di distanza dalla sua ultima vittoria a Jerez, aggiunge un elemento narrativo di grande fascino e suspense al prossimo weekend di gara, rendendo l'evento ancora più atteso.