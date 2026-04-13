La finale del Masters 1000 di Montecarlo, che ha visto sfidarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ha segnato un record stagionale di ascolti televisivi in Italia. L'evento, trasmesso in diretta su Sky e in chiaro su TV8, ha registrato una media complessiva di 3.233.000 spettatori, con 7.056.000 contatti unici e uno share del 25,1%. Questo successo evidenzia il crescente entusiasmo del pubblico italiano per il tennis di alto livello.

Nel dettaglio, la trasmissione su Sky ha raggiunto 1.297.000 spettatori medi in total audience, con 2.515.000 contatti unici e uno share del 10,1%.

Su TV8, invece, la media è stata di 1.936.000 spettatori, con 4.541.000 contatti unici e uno share del 15%. Il grande coinvolgimento si è esteso anche al digitale: SkySport.it ha ottenuto 535.000 utenti unici e 3,68 milioni di pageviews. Sui social media, l'evento ha generato 1,43 milioni di interazioni e oltre 17,5 milioni di video views, con una Social TV Audience di quasi 1,1 milioni.

La diretta in chiaro: una svolta strategica

Per la prima volta, la finale di un Masters 1000 è stata offerta gratuitamente in diretta su TV8, una novità assoluta che ha consentito anche ai non abbonati di seguire l'evento. In passato, finali di tornei di tale calibro erano proposte in chiaro solo in differita.

Questa scelta strategica di Sky, che detiene i diritti esclusivi di oltre ottanta tornei ATP e WTA con un investimento di 12 milioni di euro annui fino al 2028, mira ad avvicinare nuovi appassionati al tennis. Il movimento italiano sta vivendo una fase di grande crescita e il torneo di Montecarlo, che apre la stagione europea sulla terra rossa, è un appuntamento molto atteso.

Normativa e impatto sul futuro

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente aggiornato l'elenco degli eventi sportivi di rilevanza sociale, includendo le semifinali e finali dei Masters 1000, delle ATP e WTA Finals e degli Slam, in presenza di atleti italiani. Tuttavia, l'obbligo di trasmissione in chiaro non entrerà in vigore prima della scadenza degli attuali contratti televisivi, garantendo a Sky autonomia fino al 2028.

La strategia di aprire finestre gratuite per eventi di grande richiamo si sta rivelando vincente, sia in termini di audience che di coinvolgimento digitale, come dimostrato dal successo della finale Sinner-Alcaraz a Montecarlo, che conferma la centralità del tennis nel panorama sportivo italiano e la capacità delle emittenti di intercettare un pubblico sempre più vasto.