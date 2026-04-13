Il tennista italiano Lorenzo Sonego si prepara a fare il suo atteso ritorno nel circuito maggiore, affrontando il qualificato spagnolo Pedro Martinez nel primo turno dell'ATP 500 di Barcellona 2026. Questo incontro segna un momento cruciale per il giocatore torinese, che rientra in campo dopo un'assenza di quasi tre mesi, causata da un infortunio al polso. L'ultima sua apparizione ufficiale risale infatti al 22 gennaio, quando subì una sconfitta in tre set contro il connazionale Lorenzo Musetti durante il secondo turno degli Australian Open. A seguito di questo lungo periodo di stop forzato, Sonego è attualmente sceso alla 66ª posizione nella classifica mondiale.

Dall'altra parte della rete, Pedro Martinez, attualmente al 125° posto nel ranking ATP, ha conquistato l'accesso al tabellone principale superando avversari come Carreño Busta e Trungelliti nelle qualificazioni. Lo spagnolo, che in passato ha dimostrato il suo valore raggiungendo la 36ª posizione mondiale, si presenta come un avversario insidioso e da non sottovalutare. Il confronto tra Sonego e Martinez è in programma per martedì 14 aprile e si disputerà sulla Pista Andres Gimeno, con inizio fissato alle ore 11.00.

Dove seguire Sonego-Martinez: TV e streaming

Gli appassionati di tennis avranno diverse opzioni per seguire l'incontro in diretta. La trasmissione televisiva sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix.

Per chi preferisce lo streaming, la copertura sarà garantita su piattaforme come Sky Go, NOW e Tennis TV. Inoltre, aggiornamenti in diretta testuale saranno forniti da OA Sport. La programmazione dei canali Sky prevede la trasmissione delle principali sfide del torneo di Barcellona a partire dalle ore 11.00, assicurando così di non perdere nessun momento dell'esordio di Sonego.

La stagione del tennis professionistico prosegue a ritmi serrati, con Sky che offre una copertura completa e in diretta di tutti i principali tornei ATP e WTA. Oltre all'ATP 500 di Barcellona, questa settimana vede impegnati altri tennisti italiani in tornei di rilievo, come quello di Monaco di Baviera. Per il circuito femminile, l'attenzione è rivolta ai tornei di Stoccarda e Rouen.

Gli abbonati Sky possono usufruire di servizi interattivi avanzati come Sky Sport Plus ed Extra Match, pensati per seguire in modo ancora più approfondito le partite e ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle classifiche ATP e WTA.

Il calendario tennistico della settimana

La settimana dal 13 al 19 aprile si preannuncia particolarmente ricca per il tennis internazionale, con ben quattro tornei di alto livello trasmessi in diretta da Sky e NOW. Oltre all'ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell, dove Sonego e Musetti rappresentano l'Italia, si gioca anche il BMW Open by Bitpanda a Monaco di Baviera, con la presenza di Darderi e Cobolli. Sul fronte femminile, Jasmine Paolini è impegnata nel WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda, mentre un altro torneo WTA si svolge a Rouen.

Tutti gli incontri principali sono disponibili sui canali di riferimento Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix, con una copertura che inizia quotidianamente dalle ore 11.00. Gli utenti NOW hanno inoltre la possibilità di accedere a canali aggiuntivi dedicati, per seguire in diretta tutte le partite curate direttamente da ATP e WTA, garantendo un'esperienza immersiva e completa per ogni appassionato.