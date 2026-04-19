Ad Assen, in occasione del Gran Premio d’Olanda del Mondiale Superbike, Nicolò Bulega ha firmato la sua ottava vittoria consecutiva, trionfando con autorità nella Superpole Race. Il talentuoso pilota del team Ducati ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità, tagliando il traguardo davanti a Iker Lecuona e Sam Lowes. Questo ennesimo successo consolida in modo significativo la sua leadership nella stagione, proiettandolo verso traguardi storici.

Il dominio incontrastato nella Superpole Race di Assen

La Superpole Race, svoltasi sull'iconico circuito di Assen, ha evidenziato un Nicolò Bulega in stato di grazia.

Partito con determinazione, il pilota ha mantenuto saldamente il comando per l'intera durata dei dieci giri, senza mai lasciare spazio agli avversari. Il suo distacco finale è stato eloquente: un margine di +1,742 secondi su Iker Lecuona e di +2,632 secondi su Sam Lowes. A completare le prime posizioni, si sono classificati Álvaro Bautista al quarto posto, seguito da Alex Lowes e Andrea Locatelli. Nonostante le condizioni meteo instabili che hanno caratterizzato la gara, il ducatista emiliano ha saputo gestire la situazione con maestria, incrementando progressivamente il suo vantaggio giro dopo giro e dimostrando una padronanza eccezionale del mezzo e della pista.

Bulega a un passo dal record storico di vittorie

Con l'ottavo trionfo consecutivo nel 2026, Nicolò Bulega si avvicina sempre più a un traguardo storico nel Mondiale Superbike. Il pilota italiano è ora a un soffio dal record di tredici affermazioni di fila, attualmente detenuto da Toprak Razgatlıoğlu. Considerando anche le ultime vittorie ottenute nel finale della stagione 2025, il ducatista ha già collezionato undici successi consecutivi, un dato che sottolinea la sua supremazia in pista. L'obiettivo è chiaro: eguagliare e superare il primato, scrivendo una nuova pagina nella storia del motociclismo.

Il contesto del dominio incontrastato di Bulega

La straordinaria striscia vincente di Bulega ha preso il via alla fine del 2025 e si è protratta con implacabile continuità per l'intera stagione in corso.

Il campione ha già lasciato il segno in appuntamenti cruciali, conquistando sia le pole position che le vittorie nelle gare in Australia e a Portimão. Queste performance eccezionali confermano una netta superiorità tecnica e psicologica rispetto al resto del gruppo, rendendolo il riferimento indiscusso del campionato. Il prestigioso record di Razgatlıoğlu, con tredici successi consecutivi, è ora un obiettivo concreto e tangibile per il pilota italiano.

Anche il leggendario tracciato di Assen, riconosciuto per la sua elevata difficoltà tecnica e le sue insidiose curve, non è riuscito a frenare l'impeto di Bulega. Il pilota ha dimostrato una notevole adattabilità e un controllo impeccabile, anche in presenza di condizioni meteorologiche mutevoli e imprevedibili.

La Ducati, dal canto suo, continua a essere la protagonista assoluta della scena, garantendo una presenza costante e massiccia sul podio e sfoggiando una performance di altissimo livello in ogni sessione di gara.