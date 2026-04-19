Giovanni Malagò, già presidente del Coni, ha dato il via a un ciclo di incontri ufficiali con le principali componenti federali del calcio italiano. L'obiettivo è delineare il percorso verso le elezioni per la presidenza della Figc, la cui data è già stata fissata per il 22 giugno. Il primo appuntamento di rilievo è previsto per domani pomeriggio, quando Malagò si confronterà con i dirigenti della Lega Calcio Serie A. Questa assemblea è stata convocata specificamente dopo che ben diciannove club del massimo campionato hanno manifestato il proprio sostegno alla sua candidatura.

Nella stessa giornata, è in programma anche un incontro con la Lega Serie B, attualmente presieduta da Paolo Bedin. La settimana proseguirà poi con ulteriori confronti: Malagò incontrerà l’Associazione Italiana Calciatori, guidata da Umberto Calcagno, e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, sotto la presidenza di Renzo Ulivieri.

Il cammino verso la presidenza Figc

Il ciclo di consultazioni avviato da Malagò costituisce un passo formale e strategico in vista della sua candidatura alla guida della Figc. Il forte sostegno espresso da diciannove club di Serie A ha avuto un impatto determinante, spingendo la Lega a organizzare un’assemblea straordinaria dedicata al confronto diretto. Questo evidenzia una compattezza notevole all'interno della massima divisione calcistica.

L’incontro con la Serie B, anch'essa una componente federale cruciale, si inserisce in un percorso mirato a consolidare il consenso tra le principali leghe professionistiche, elemento fondamentale per una candidatura solida.

Estensione del dialogo alle componenti tecniche

Al di là degli appuntamenti con le leghe professionistiche, il programma di Malagò prevede un’estensione del dialogo alle componenti tecniche e associative del calcio italiano. L’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio rappresentano, rispettivamente, le categorie dei giocatori e dei tecnici, figure la cui rilevanza è centrale e insostituibile all'interno del sistema federale. Questi incontri, che si svolgeranno nel corso della settimana, segnano l'inizio di un confronto più ampio e strutturato, indispensabile per edificare una candidatura che sia non solo solida, ma anche ampiamente condivisa e rappresentativa dell'intero movimento.

Il sistema elettorale Figc e il peso delle componenti

La candidatura di Malagò gode di un ampio sostegno da parte dei club di Serie A, i quali hanno conferito un mandato fiduciario alla componente. Attualmente, la Serie B e la Lega Pro sono impegnate in una fase di valutazione della propria posizione, mentre l’Assocalciatori mantiene un orientamento vicino a quello della Lega Nazionale Dilettanti. È fondamentale comprendere il meccanismo elettorale della Figc: i voti vengono espressi da un totale di 274 delegati. Questi delegati sono ripartiti tra le sei componenti federali: la Lega Serie A, la Serie B, la Serie C, la Lega Nazionale Dilettanti, l’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana Allenatori. Il peso specifico di ciascuna di queste componenti è cruciale e può risultare determinante nell'esito finale delle elezioni per la presidenza.