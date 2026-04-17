Il Masters 1000 di Madrid, uno degli appuntamenti più attesi del circuito tennistico, si prepara ad accogliere i migliori atleti dal 22 aprile al 3 maggio. Tuttavia, l'edizione di quest'anno è stata profondamente influenzata da due importanti forfait annunciati oggi, che hanno completamente rivoluzionato il sorteggio e il quadro delle teste di serie. Le assenze di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz ridisegnano gli equilibri del torneo, con Jannik Sinner che si proietta come potenziale prima testa di serie, modificando significativamente gli incroci previsti nel main draw.

I ritiri che cambiano lo scenario del torneo

La notizia del ritiro di Novak Djokovic ha rappresentato un duro colpo per gli organizzatori e per gli appassionati. Il campione serbo, tre volte vincitore del torneo, ha confermato la sua impossibilità a partecipare a causa di un persistente problema al braccio, lo stesso che lo aveva già costretto a rinunciare ai tornei di Miami e Montecarlo. La sua assenza priva il Masters 1000 di Madrid di uno dei suoi protagonisti più attesi, mentre Djokovic prosegue la sua preparazione per un rientro in campo.

Poco dopo, è giunta anche la conferma del forfait di Carlos Alcaraz. Il giovane talento spagnolo, idolo di casa, non potrà scendere in campo alla Caja Mágica a causa di un infortunio al polso destro.

Questa decisione, definita dallo stesso Alcaraz come particolarmente difficile, lo costringe a saltare l'evento per il secondo anno consecutivo, impedendogli di giocare davanti al suo pubblico. L'infortunio, rimediato durante il torneo del Conde de Godó, si è rivelato più serio del previsto, rendendo impossibile la sua partecipazione.

Nuove gerarchie e percorsi inediti per i favoriti

Con l'assenza del numero 2 e del numero 4 al mondo, il seeding del Masters 1000 di Madrid subisce un'importante ridefinizione. Al netto di eventuali ulteriori rinunce, Jannik Sinner, la cui partecipazione è ancora in fase di valutazione, si posizionerebbe come la prima testa di serie del torneo. A seguire, il tedesco Alexander Zverev occuperebbe la seconda posizione, mentre il canadese Felix Auger-Aliassime sarebbe la terza testa di serie.

Per quanto riguarda la quarta posizione nel seeding, l'attuale detentore sarebbe lo statunitense Taylor Fritz. Tuttavia, la sua posizione potrebbe essere insidiata dal connazionale Ben Shelton. Quest'ultimo, infatti, potrebbe scavalcare Fritz in caso di accesso alla finale dell'ATP 500 in corso di svolgimento questa settimana a Monaco di Baviera, un'ipotesi considerata piuttosto probabile, dato il suo impegno in semifinale contro lo slovacco Alex Molcan.

Nella fascia delle teste di serie comprese tra la quinta e l'ottava posizione, sono già virtualmente certi di rientrare l'australiano Alex De Minaur, il tennista toscano Lorenzo Musetti e il russo Daniil Medvedev. Queste nuove disposizioni promettono incroci differenti e potenzialmente inattesi nel tabellone principale.

Gli scenari per Jannik Sinner e gli altri top player

Se Jannik Sinner dovesse confermare la sua presenza a Madrid, il suo percorso nel torneo sarebbe significativamente agevolato dalle assenze illustri. In base al nuovo seeding, Sinner non incrocerebbe Alexander Zverev prima di un'ipotetica finale, evitando così uno scontro diretto nelle fasi precedenti, dopo averlo battuto in semifinale negli ultimi tre Masters 1000 consecutivi. Questa situazione rappresenta una buona notizia per il tennista italiano.

Anche per Felix Auger-Aliassime si prospettano scenari favorevoli: il canadese eviterebbe il numero uno del mondo (presumibilmente Sinner) almeno fino a un potenziale penultimo atto, ovvero le semifinali.

Un altro incrocio di particolare interesse per il pubblico italiano potrebbe essere il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che, in base al nuovo tabellone, potrebbe profilarsi già ai quarti di finale, aggiungendo un elemento di grande attesa al torneo.