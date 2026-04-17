Il giovane corridore danese Anders Foldager del Team Jayco-AlUla ha conquistato la sessantaseiesima edizione della Freccia del Brabante, imponendosi in volata sul belga Quinten Hermans della Pinarello‑Q36.5 e sul francese Benoit Cosnefroy della UAE Team Emirates‑XRG. La gara, caratterizzata da numerose salite brevi ed esplosive e scatti continui, si è decisa negli ultimi metri, dove Foldager ha saputo sfruttare al meglio le sue doti di velocista e la perfetta collaborazione con il compagno di squadra Mauro Schmid.

Al termine della corsa, Foldager ha espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto, dichiarando: “Sapevo di poter ottenere un risultato come questo e questa corsa era perfetta per me.

Questa è chiaramente la mia vittoria più importante sinora, quindi un po’ di sorpresa c’è comunque”. Il danese, classe 2001, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, in particolare quello di Mauro Schmid: “È una corsa ricca di salite brevi ed esplosive, ma non troppo lunghe. Poi questo arrivo è molto adatto a me, forse ero un po’ troppo indietro a inizio salita. Mauro Schmid è stato perfetto a chiudere sui fuggitivi, ma ho dovuto muovermi da lontano perché sono iniziati subito alcuni scatti sin dai piedi della salita. Poi quando sono arrivato davanti non c’era altro da fare che dare tutto. A un certo punto sembrava difficile riuscire a riprendere i fuggitivi, ma quando siamo arrivati nel tratto di pianura con il vento frontale sapevo che era possibile, specialmente avendo Mauro Schmid”.

La corsa e la strategia vincente

La Freccia del Brabante si è sviluppata su un percorso di 162,6 chilometri, da Beersel a Overijse. La gara è stata animata da una fuga iniziale composta da sei corridori, tra cui rappresentanti di squadre continentali e professionistiche, che hanno accumulato diversi minuti di vantaggio. La situazione si è sbloccata a circa 68 chilometri dall’arrivo, quando sono iniziati gli attacchi dei favoriti. Mauro Schmid ha avuto un ruolo chiave nel ricucire il distacco dai fuggitivi, permettendo così a Foldager di restare nelle posizioni di testa nel momento decisivo.

Nell’ultimo chilometro, la corsa si è accesa con diversi tentativi di allungo, ma Foldager ha saputo mantenere la calma e lanciare la sua lunga volata, precedendo Hermans e Cosnefroy sul traguardo.

Il danese ha commentato: “Questa vittoria significa molto per me, è una dimostrazione che posso essere a questo livello in queste grandi corse, come speravo. Domenica vediamo, magari ci scambiano i ruoli con Mauro, se starà bene. Sogno di vincere anche la Amstel, ma penso di avere ancora bisogno di un po’ di lavoro per essere al livello dei migliori”.

Significato della vittoria e prospettive future

Il successo di Foldager alla Freccia del Brabante rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera e conferma le sue qualità nelle corse di un giorno. La gara, priva di alcuni dei grandi nomi del ciclismo internazionale, ha visto una competizione aperta e combattuta fino all’ultimo metro. La vittoria di Foldager, ottenuta con il tempo di 3 ore, 36 minuti e 30 secondi, lo proietta tra i protagonisti delle classiche del Nord.

Tra i primi dieci classificati figurano anche Romain Grégoire, Eduard Prades Reverte e Fredrik Dversnes, tutti giunti con lo stesso tempo del vincitore.

Il prossimo appuntamento per Foldager potrebbe essere l’Amstel Gold Race, dove il danese spera di confermare i progressi mostrati e continuare a crescere tra i migliori specialisti delle corse di un giorno.