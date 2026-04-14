Si è conclusa la giornata inaugurale dell’ATP 500 di Barcellona, un appuntamento di rilievo sulla terra rossa catalana. Tra i protagonisti attesi, Carlos Alcaraz, numero due del mondo, ha fatto il suo esordio superando il finlandese Otto Virtanen con un punteggio di 6-4 6-2. Tuttavia, la vittoria dello spagnolo è stata accompagnata da perplessità legate alle sue condizioni fisiche: nel corso del primo set, Alcaraz ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un problema al polso destro. Nonostante la qualificazione agli ottavi sia stata centrata, lo stato di salute del campione rimane da monitorare attentamente in vista dei prossimi impegni del torneo.

Durante il match, Alcaraz ha mostrato tenacia, difendendo il servizio in momenti cruciali e annullando diverse palle break prima di aggiudicarsi il primo parziale per 6-4. Nel secondo set, dopo aver ottenuto un break iniziale e aver subito l'immediato controbreak di Virtanen, lo spagnolo ha ripreso il controllo del gioco, chiudendo la frazione per 6-2. Il suo prossimo avversario sarà il ceco Tomas Machac, che ha conquistato l'accesso al turno successivo superando in rimonta l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 2-6 6-4 6-1.

Fils si impone in rimonta, Musetti e Sonego avanzano

La giornata ha visto anche altre sfide intense. Spicca la vittoria sofferta del francese Arthur Fils, che ha avuto la meglio su Terence Atmane in un derby combattuto, imponendosi in rimonta per 4-6 6-4 7-6(7) e annullando ben due match-point.

Nel prossimo turno, Fils affronterà l’americano Brandon Nakashima, che ha sconfitto Juan Manuel Cerundolo con un doppio 6-3 7-5.

Ottime notizie sono arrivate anche dal fronte italiano. Lorenzo Sonego, al rientro dopo diverse settimane di assenza dai campi, ha dimostrato una buona forma battendo lo spagnolo Pedro Martinez per 6-2 2-6 6-4. Anche l'altro azzurro, Lorenzo Musetti, ha convinto, superando la wild card Martin Landaluce con il punteggio di 7-5 6-2. Grazie a questa vittoria, Musetti si è garantito l'accesso diretto agli ottavi di finale, dove incrocerà la racchetta con il francese Corentin Moutet.

I risultati degli altri incontri e le prossime sfide

Tra gli altri tennisti di spicco, si registrano i successi dell'australiano Alex de Minaur, che ha sconfitto Sebastian Ofner per 7-6(7) 6-4, e del russo Andrey Rublev, vittorioso su Mariano Navone con un 6-4 7-5.

Rublev si preparerà ora ad affrontare proprio Lorenzo Sonego nel prossimo turno. Da segnalare, infine, la sconfitta del russo Karen Khachanov, numero 14 del mondo, eliminato dall'argentino Camilo Ugo Carabelli con un doppio 6-3 6-4. Carabelli si misurerà negli ottavi con Rafael Jodar.

La prestazione di Alcaraz, caratterizzata da problemi al servizio e dalla necessità di difendersi spesso ai vantaggi, ha evidenziato una condizione fisica non ancora ottimale. Il torneo catalano si conferma un appuntamento cruciale nel calendario tennistico, fungendo da importante banco di prova in vista dei prossimi grandi eventi sulla terra battuta, tra cui i Masters 1000 di Madrid e Roma e il prestigioso Roland Garros.