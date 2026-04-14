Carlos Alcaraz ha debuttato con una vittoria all'ATP 500 di Barcellona, superando il finlandese Otto Virtanen (n. 130 del ranking mondiale) con un 6-4, 6-2 in un'ora e venticinque minuti. Il successo è stato però offuscato da un momento di apprensione: sul finale del primo set, il tennista spagnolo ha richiesto l'intervento del fisioterapista per un fastidio al polso destro.

Durante l'incontro, Alcaraz ha mostrato alcune incertezze, specialmente nella frazione iniziale, dove ha dovuto fronteggiare la determinazione di Virtanen e ha commesso numerosi errori non forzati.

Con il punteggio di 5-4 nel primo parziale, il murciano ha richiesto assistenza medica per il dolore, ricevendo un bendaggio che gli ha permesso di proseguire e aggiudicarsi il set. «Avendo poco tempo di recupero e riposo tra un torneo e l’altro, escono sempre piccoli dettagli e fastidi. Domani vedrò con il mio fisioterapista come sto e speriamo che non sia niente», ha dichiarato Alcaraz al termine del match.

Un percorso non privo di ostacoli

La sfida contro Virtanen si è rivelata più impegnativa del previsto per Alcaraz, costretto a lottare soprattutto nella prima parte dell'incontro. Il finlandese ha più volte messo in difficoltà il numero due del mondo, obbligandolo a rimontare situazioni di svantaggio, come l'annullamento di tre palle break consecutive sul 2-2.

Superato il momento di difficoltà fisica e tecnica, Alcaraz ha trovato maggiore continuità nel secondo set, capitalizzando le occasioni di break e chiudendo la partita senza ulteriori intoppi.

Il torneo di Barcellona riveste un'importanza cruciale per il tennista spagnolo: una vittoria finale potrebbe infatti riportarlo in vetta al ranking mondiale, superando Jannik Sinner. Negli ottavi di finale, Alcaraz affronterà il ceco Tomas Machac, vittorioso in tre set contro l'argentino Sebastian Baez.

Le condizioni fisiche e l'adattamento al campo

Il problema fisico di Alcaraz si è manifestato come un dolore all'avambraccio destro, prontamente trattato dai fisioterapisti con un bendaggio che gli ha permesso di concludere il match.

La sua capacità di adattarsi alle condizioni di gioco del torneo catalano, diverse rispetto a quelle di Montecarlo, ha giocato un ruolo importante nella prestazione dello spagnolo, che ha saputo reagire nei momenti chiave e mantenere la concentrazione nei passaggi decisivi. Ora l'attenzione è tutta rivolta alle sue condizioni fisiche in vista del prossimo incontro, con la speranza che il fastidio al polso non comprometta il suo cammino nel torneo.