Il tabellone principale dell'ATP 500 di Barcellona ha assunto una nuova configurazione, caratterizzata dalle assenze di rilievo di Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. Queste defezioni hanno inaspettatamente aperto nuove prospettive per gli altri partecipanti, rendendo il torneo più imprevedibile e offrendo a diversi tennisti l'opportunità di puntare in alto. Tra questi, Lorenzo Sonego, forte di una convincente vittoria al primo turno, si prepara ad affrontare Andrey Rublev in un incontro cruciale per l'accesso ai quarti di finale.

Le assenze eccellenti che ridisegnano il tabellone

Le mancate partecipazioni di Alcaraz e De Minaur, entrambi considerati tra i favoriti alla vittoria finale, hanno profondamente modificato gli equilibri del sorteggio. L'apertura del tabellone, in assenza di questi due top player, permette a molti di "sognare in grande". Questa situazione crea un terreno fertile per giocatori come Sonego e Lorenzo Musetti, che ora vedono aumentare le loro possibilità di avanzare nelle fasi più calde del torneo.

Sonego-Rublev: la sfida per i quarti di finale

Lorenzo Sonego, rientrato in campo dopo un periodo di assenza, ha dimostrato grande determinazione superando Pedro Martínez in tre set al primo turno, un successo che gli ha permesso di ritrovare fiducia e accumulare punti importanti.

Ora, il tennista italiano si appresta a vivere una delle sfide più attese del secondo turno, affrontando Andrey Rublev. L'incontro, valido per gli ottavi di finale e con in palio un prezioso posto tra i migliori otto del torneo, è in programma sulla prestigiosa pista Rafa Nadal e non avrà inizio prima delle ore 13:30.

Il ritiro di Carlos Alcaraz e l'infortunio al polso

La decisione di Carlos Alcaraz di ritirarsi dal torneo è stata dettata da un infortunio al polso destro, una problematica che si è rivelata "più seria del previsto". Lo stesso Alcaraz ha espresso la necessità di "ascoltare il mio corpo e fare in modo che non mi influenzi in futuro", evidenziando la gravità della situazione. Il suo forfait è stato ufficializzato dopo l'esordio contro Virtanen, lasciando un vuoto significativo nel quadro del torneo e contribuendo a ridefinirne le dinamiche.

Il contesto del Barcelona Open Banc Sabadell 2026

Il Barcelona Open Banc Sabadell 2026, giunto alla sua settantatreesima edizione, è un appuntamento fisso nel calendario tennistico internazionale. L'evento si svolge presso il Real Club de Tenis Barcelona, con le partite che si disputano sulla tradizionale superficie in terra rossa. Inserito nella prestigiosa categoria ATP Tour 500, il torneo ha luogo dal 13 al 19 aprile. Tra i partecipanti di spicco, oltre ai già citati Sonego e Rublev, figurano anche Lorenzo Musetti e, prima del suo ritiro, Carlos Alcaraz, insieme ad Alex De Minaur, confermando il prestigio e l'alto livello competitivo dell'evento.