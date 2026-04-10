Jannik Sinner ha compiuto un passo decisivo nel prestigioso torneo ATP Montecarlo, assicurandosi l’accesso alla semifinale con una netta vittoria su Félix Auger-Aliassime. L’incontro, durato un’ora e 32 minuti, ha visto l’azzurro imporsi con il punteggio di 6-3, 6-4, dimostrando una prestazione solida e convincente sul campo. Questo successo proietta Sinner verso una delle sfide più attese del torneo: affronterà infatti Alexander Zverev nella partita che deciderà un posto in finale, in programma sabato 11 aprile alle ore 13:30.

La partita contro Auger-Aliassime ha evidenziato la capacità di Sinner di gestire con autorità i momenti chiave del match.

L’italiano ha saputo mantenere alta la concentrazione nei punti decisivi, confermando il suo eccellente stato di forma in questa fase della stagione. Le statistiche riflettono la sua efficacia: Sinner ha messo a segno 18 colpi vincenti, bilanciati da 23 errori gratuiti. Dal canto suo, il canadese Auger-Aliassime ha chiuso l’incontro con 13 vincenti e lo stesso numero di errori gratuiti, 23, a testimonianza di un match giocato con intensità da entrambi.

Particolarmente rilevante è stata la performance al servizio di Sinner, un fondamentale che si è rivelato cruciale per l’esito dell’incontro. Ha registrato un 58% di prime palle in campo, vincendo un impressionante 79% dei punti quando la prima palla è entrata.

Anche sulla seconda palla, la sua resa è stata elevata, con il 71% dei punti vinti. A completare il quadro di un servizio efficace e dominante, Sinner ha realizzato 2 ace e ha commesso un solo doppio fallo, mantenendo una pressione costante sull’avversario e non concedendo molte opportunità.

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime e il percorso nel torneo

Questa sfida a Montecarlo ha rappresentato il settimo confronto diretto tra Jannik Sinner e Félix Auger-Aliassime. Con questa vittoria, il bilancio ora sorride all’azzurro, che conduce per 4-2 nei confronti diretti. È interessante notare come le ultime quattro vittorie di Sinner contro il canadese siano state tutte ottenute nel corso del 2025, a testimonianza di una recente superiorità e di una chiara evoluzione nel gioco dell’italiano.

L’unico precedente sulla terra battuta tra i due risaliva al 2022, nell’occasione del torneo di Madrid, dove fu Auger-Aliassime ad avere la meglio. Il trionfo odierno a Montecarlo sottolinea la crescita di Sinner anche su questa superficie, un aspetto cruciale considerando che il torneo monegasco è il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa e un banco di prova fondamentale per i grandi appuntamenti futuri.

Il torneo si sta svolgendo in condizioni climatiche ideali nel Principato, con una giornata di sole e temperature che si sono mantenute attorno ai 21 gradi Celsius, favorendo un gioco di alta qualità e spettacolare. Oltre a Sinner, anche Alexander Zverev ha conquistato il suo posto in semifinale, superando Joao Fonseca in un match combattuto durato tre set, dimostrando la sua tenacia.

La corsa al titolo si preannuncia sempre più avvincente e ricca di emozioni, con i migliori talenti del circuito che si sfidano per la gloria.

Con la sua quinta vittoria consecutiva contro Auger-Aliassime, Jannik Sinner si prepara ora ad affrontare un avversario di grande esperienza e calibro come Zverev. Il torneo di Montecarlo, essendo il primo grande appuntamento sulla terra battuta, vede Sinner emergere come uno dei protagonisti più attesi e determinati nella volata verso la finale, con l'obiettivo di conquistare il prestigioso titolo e consolidare la sua posizione tra i vertici del tennis mondiale.