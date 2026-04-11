Lorenzo Musetti guida gli italiani al Barcellona Open 2026, torneo ATP 500 su terra rossa di lunga tradizione. Campioni come Borg, Lendl, Moya, Ferrero e Nadal ne hanno fatto la storia. Nessun italiano ha mai vinto il titolo; solo Beppe Merlo (1960) e Adriano Panatta (1975) hanno raggiunto la finale.

Musetti, testa di serie numero 2, esordirà contro lo spagnolo Martin Landaluce, classe 2006, recente top 100. Nel suo percorso, Moutet o Buse; nei quarti di finale Vacherot. In semifinale, possibile Khachanov.

Il cammino degli azzurri

Lorenzo Sonego esordirà contro un qualificato.

In caso di vittoria, Rublev al secondo turno, poi Carlos Alcaraz nei quarti di finale. Alcaraz (1) potrebbe incontrare Alex de Minaur in semifinale. Il tabellone include altri nomi di spicco.

I forfait di Felix Auger-Aliassime e Casper Ruud rafforzano il ruolo di Alex de Minaur come antagonista per Alcaraz-Musetti. Altri azzurri potrebbero emergere dalle qualificazioni.

Prospettive e ambizioni italiane

Il Barcellona Open è chiave per gli specialisti della terra battuta. Musetti e Sonego testimoniano la crescita del tennis italiano, che cerca il primo storico successo in Catalogna. Il sorteggio presenta insidie: Musetti dovrà essere concentrato contro Landaluce; Sonego, sfruttare le sue occasioni in un tabellone competitivo.

Il torneo, draw da 32, promette spettacolo. Si attende se nuovi italiani emergeranno dalle qualificazioni per l'assalto a un titolo ancora assente nella bacheca azzurra.