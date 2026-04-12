Il 26° turno della Serie A di basket ha offerto sfide cruciali con risvolti importanti per la corsa playoff e la lotta salvezza. A Varese, l'Openjobmetis ha battuto il Banco di Sardegna Sassari 91-90 in un finale al cardiopalma. Ike Iroegbu, autore di 29 punti, ha segnato il tiro libero decisivo. Varese ha condotto per oltre due quarti, andando all'intervallo sul 51-42, ma Sassari ha reagito con forza, ribaltando il punteggio a 67-63 a dieci minuti dalla fine. Il finale è stato caratterizzato da continui sorpassi, fino al libero di Iroegbu che ha fissato il risultato.

Rashawn Thomas ha fallito il tiro della vittoria per Sassari.

Nel derby regionale, la Pallacanestro Trieste ha superato l'APU Old Wild West Udine 89-70. Dopo un primo quarto favorevole a Udine, Trieste ha reagito con Michele Ruzzier e un terzo quarto esplosivo di Ramsey, consolidando il vantaggio grazie a un gioco di squadra.

Tortona vince su Trento

A Tortona, la Bertram Derthona ha sconfitto la Dolomiti Energia Trentino 103-84. La svolta è arrivata nel secondo quarto, quando la coppia Baldasso-Biligha ha firmato un parziale che ha portato Tortona sul 54-39. Trentino non è riuscita a recuperare il divario. Prentiss Hubb si è distinto sfiorando la tripla doppia.

A Napoli, la Guerri ha prevalso sulla Nutribullet Treviso 88-71 in una sfida salvezza molto combattuta, risolta solo nell'ultimo quarto.

Rasir Bolton è stato chiave, realizzando 11 dei suoi 13 punti proprio nel finale, e Guglielmo Caruso ha chiuso con una doppia doppia da 13 punti e 14 rimbalzi, contribuendo in modo determinante all'allungo decisivo di Napoli.

Classifica: playoff e salvezza

La classifica di Serie A vede Brescia in testa con 38 punti, seguita da Virtus Bologna (36) e da Milano e Venezia (entrambe a 34). Tortona consolida il quinto posto a 30 punti, mentre Trieste sale a 26. Varese, con la vittoria su Sassari, raggiunge i 22 punti, rafforzando la sua posizione in zona playoff. In coda, Sassari resta a 14 punti, e Treviso, dopo la sconfitta con Napoli, si ferma a 12, rendendo la lotta per non retrocedere ancora aperta e incerta.

Le prossime giornate saranno cruciali per definire sia le posizioni che garantiranno l'accesso ai playoff sia quelle che decreteranno la salvezza. Le prestazioni individuali di giocatori chiave come Ike Iroegbu (Varese) e Ramsey (Trieste) saranno determinanti in questa fase cruciale della stagione.