L'Inter ha compiuto un passo significativo verso la conquista dello Scudetto, espugnando il campo del Como in una partita emozionante e ricca di colpi di scena. Nella 32ª giornata di Serie A, i nerazzurri si sono imposti per 4-3 allo stadio Sinigaglia, consolidando il loro primato in classifica e avvicinandosi sempre più al tricolore. La vittoria, ottenuta in rimonta, sottolinea la determinazione della squadra di Chivu e la sua capacità di superare momenti di difficoltà in un incontro cruciale.

La cronaca di una partita spettacolare

La sfida tra Como e Inter ha offerto uno spettacolo avvincente, con sette reti e continui ribaltamenti di fronte.

Il primo tempo ha visto i padroni di casa sorprendere gli avversari, portandosi in vantaggio grazie a Álex Valle al 36’ minuto. Il raddoppio è arrivato poco prima dell'intervallo, al 45’, con la rete di Nicolas Paz, che sembrava indirizzare la partita verso un esito inatteso. Tuttavia, l'Inter ha dimostrato una reazione immediata e veemente: Marcus Thuram ha accorciato le distanze al 45’+1, riaprendo i giochi e infondendo nuova linfa nei nerazzurri. L'attaccante francese si è poi ripetuto al 49’ della ripresa, firmando il gol del pareggio che ha ristabilito l'equilibrio in campo.

La svolta definitiva è arrivata grazie a Denzel Dumfries, autentico protagonista della seconda parte di gara. Il difensore olandese ha ribaltato completamente il risultato con una doppietta decisiva: prima al 59’ e poi al 72’, fissando il punteggio finale sul 4-3 a favore dell'Inter.

Una prestazione corale che ha permesso ai nerazzurri di portare a casa tre punti fondamentali in una trasferta tutt'altro che semplice.

Implicazioni in classifica e la corsa all'Europa

Con questo prezioso successo, l'Inter rafforza ulteriormente la sua posizione in vetta alla classifica di Serie A, allungando il passo sulle inseguitrici e mettendo una seria ipoteca sullo Scudetto. La squadra di Chivu, reduce da un convincente 5-2 contro la Roma, affrontava il Como con un margine di sette punti sul Napoli, la diretta inseguitrice. Nonostante l'assenza pesante di Lautaro Martínez, fermato da un problema muscolare dopo la decisiva doppietta contro la Roma, i nerazzurri hanno dimostrato la loro solidità e profondità di rosa, superando un test considerato cruciale nella volata scudetto.

Dall'altra parte, il Como, pur sconfitto in questo scontro diretto, non vede compromesse le sue ambizioni. La squadra lombarda, protagonista di una sorprendente stagione, rimane pienamente in corsa per un posto in Champions League, confermando la sua capacità di competere ad alti livelli. La partita ha evidenziato la tenacia dei lariani e la loro determinazione nel perseguire l'obiettivo europeo, nonostante la sconfitta interna contro la capolista. La sfida del Sinigaglia ha confermato non solo la forza dell'Inter in trasferta, ma anche la notevole crescita del Como, che continua a lottare per un piazzamento europeo, dimostrando di essere una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A.