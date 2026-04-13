Ivan Basso, due volte vincitore del Giro d'Italia, affronta una nuova sfida editoriale con la pubblicazione di «Accendi la mente. 21 strategie per allenare i pensieri e vincere ogni sfida». Il libro, scritto a quattro mani con Michele Grotto, esperto di architettura delle scelte, uscirà il 15 aprile per Bompiani. L'opera si presenta come un vero e proprio «kit mentale» per abbracciare il cambiamento, trasformandolo in abitudine e superando la resistenza iniziale.

Il volume si apre con la citazione di Aristotele: «Noi siamo quello che facciamo ripetutamente.

L'eccellenza, dunque, non è un atto ma un'abitudine». Questa frase sintetizza il messaggio degli autori: la necessità di dominare il cambiamento, integrandolo nella quotidianità. Basso condivide un ricordo personale della sua prima esperienza in bicicletta, evidenziando come l'equilibrio si raggiunga solo dopo aver affrontato il disequilibrio e la caduta. Questa dinamica, spiegano, si ripropone in molteplici situazioni della vita: nel lavoro, nelle relazioni, nelle decisioni importanti e nei momenti più delicati. Sempre, prima la resistenza, poi la trasformazione e infine l'abitudine.

Un metodo oltre gli slogan motivazionali

«Accendi la mente» si propone di superare i semplici slogan motivazionali, offrendo un metodo basato sulla costanza e su tecniche concrete per evitare l'autosabotaggio.

Il libro è diviso in tre parti. La prima analizza i «più letali e pericolosi sabotatori interni», le emozioni quotidiane e i «falsi miti più comuni nel mondo del miglioramento personale». La seconda propone un «giro della mente in ventuno tappe», ovvero strategie cognitive per agire con maggiore efficacia. L'ultima sezione mira a riconoscere le risorse del cervello e sviluppare «trenta microabitudini per fare la differenza», dalla gestione dello stress al controllo delle emozioni, dal miglioramento della produttività alla presenza mentale.

Michele Grotto, coautore, porta la sua esperienza di consulente e formatore, esperto di neuroscienze applicate. Ivan Basso contribuisce con la prospettiva di uno sportivo abituato a spingere il proprio corpo al limite.

Il libro si rivolge a chiunque desideri affrontare le trasformazioni della vita con strumenti pratici e una mentalità orientata alla crescita.

Il metodo per un cambiamento duraturo

Il volume nasce dall'incontro tra le competenze di Grotto e l'esperienza di Basso nello sport di alto livello. L'obiettivo è fornire al lettore strumenti pratici per costruire un cambiamento duraturo, progettando un ecosistema mentale quotidiano dove l'eccellenza diventa naturale e ripetibile. Il testo sottolinea come il vero salto di qualità non risieda tanto nell'obiettivo scelto, quanto nel modo in cui si impara a pensare, decidere e agire, superando la semplice motivazione per affidarsi a un metodo solido e replicabile.