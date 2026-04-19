Un importante cambiamento si è verificato nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2026, il prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano Mattia Bellucci ha ottenuto l'accesso diretto al main draw, beneficiando del forfait del francese Arthur Cazaux. Quest'ultimo ha dovuto rinunciare alla partecipazione a causa di persistenti problemi al gomito, una condizione che lo ha costretto a posticipare il suo rientro in campo.

L'ingresso di Bellucci nel tabellone principale è stato possibile in quanto era il primo degli alternates, ovvero la riserva designata in caso di rinunce.

Questa sua promozione diretta ha avuto una conseguenza positiva anche per un altro atleta azzurro: la wild‑card che gli organizzatori avevano precedentemente assegnato a Bellucci, per garantirgli la partecipazione ed evitare sgradevoli sorprese, è ora diventata disponibile. Tale invito, non più necessario per Bellucci, è stato prontamente riassegnato a Francesco Maestrelli.

Grazie a questa riassegnazione, Maestrelli si assicura un posto nel tabellone principale degli Internazionali d'Italia, evitando così di dover affrontare le impegnative e spesso incerte fasi di qualificazione. Si tratta di un'opportunità significativa per il giovane tennista, che potrà misurarsi direttamente con i grandi nomi del circuito mondiale sul prestigioso palcoscenico del Foro Italico.

Il ritiro di Arthur Cazaux e i suoi piani futuri

La decisione di Arthur Cazaux di ritirarsi dagli Internazionali d’Italia era stata anticipata da sue dichiarazioni riguardo le continue difficoltà legate a un infortunio al gomito. Il tennista transalpino aveva già annunciato la necessità di rinviare il proprio ritorno in campo, evidenziando la delicatezza della situazione fisica che lo sta affliggendo. La sua assenza a Roma è quindi una diretta conseguenza di questa problematica persistente.

Per quanto riguarda i suoi prossimi impegni, Cazaux potrebbe optare per un ingresso diretto al Roland Garros, uno dei tornei del Grande Slam, o, in alternativa, partecipare a un evento nella settimana immediatamente precedente l'inizio del major parigino.

La sua priorità resta il pieno recupero e il ritorno in campo solo quando le sue condizioni fisiche saranno ottimali per affrontare le competizioni di alto livello.

Le wild-card e le dinamiche del torneo di Roma

Gli Internazionali BNL d’Italia, che si terranno al Foro Italico di Roma dal 6 al 17 maggio, rappresentano uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica. Gli organizzatori del torneo hanno un ruolo cruciale nell'assegnazione delle wild‑card, inviti speciali che permettono a giocatori di accedere direttamente al tabellone principale senza passare per le qualificazioni o senza avere una classifica sufficientemente alta.

In questa edizione, diverse wild-card maschili erano state inizialmente distribuite per supportare il tennis italiano e dare opportunità a talenti emergenti.

Tra i nomi che avevano ricevuto questo privilegio figuravano Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, lo stesso Mattia Bellucci, Luca Nardi e Federico Cinà. La lungimiranza degli organizzatori aveva già previsto un meccanismo di riassegnazione: era stato stabilito che, nel caso in cui Bellucci avesse guadagnato l'accesso diretto al tabellone principale per meriti di classifica o per rinunce altrui, la sua wild-card sarebbe stata trasferita a Francesco Maestrelli. Questo sistema garantisce flessibilità e massimizza le opportunità per i tennisti italiani, assicurando che gli inviti siano utilizzati nel modo più efficace possibile per il movimento tennistico nazionale.