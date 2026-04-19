Si avvicina la 130ª edizione della Maratona di Boston, un appuntamento imperdibile in programma lunedì 20 aprile, come da tradizione in occasione del Patriot’s Day. Questa corsa, tra le più importanti e prestigiose al mondo, si snoderà lungo i suoi classici 42,195 chilometri. La partenza è fissata a Hopkinton e il traguardo attende gli atleti su Boylston Street, nel cuore di Copley Square, promettendo spettacolo e grandi sfide.

Il percorso iconico: tra discese veloci e le temibili Newton Hills

Il tracciato della Maratona di Boston è celebre per la sua natura impegnativa, caratterizzata da un dislivello significativo.

La prima parte della gara è notoriamente veloce e prevalentemente in discesa, un invito a impostare ritmi elevati. Tuttavia, il vero banco di prova arriva con i tratti in salita che possono fare la differenza. Tra questi, spiccano le famigerate Newton Hills, una sequenza di quattro ascese ravvicinate concentrate tra il 26° e il 32° chilometro. Il culmine di questa sezione è la celebre Heartbreak Hill, una salita di circa 600 metri che rappresenta forse il segmento più duro e selettivo dell'intera competizione. Superata questa fase cruciale, il percorso entra nel centro di Boston, attraversando Brookline prima di condurre gli atleti verso il traguardo finale nel cuore pulsante della città.

Le stelle in gara: campioni in carica e sfidanti di calibro mondiale

La 130ª edizione vedrà al via un campo di partenti eccezionalmente competitivo, con numerosi atleti di élite pronti a contendersi la vittoria. Tra i nomi di spicco figurano i campioni in carica, John Korir e Sharon Lokedi. Quest'ultima ha impressionato nella precedente edizione stabilendo il nuovo record della corsa con un tempo di 2h17:22, e entrambi cercheranno il prestigioso back-to-back, ovvero la seconda vittoria consecutiva. La lista dei top runner include anche il keniano Cybrian Kotut e il tanzaniano Alphonce Simbu, attuale campione del mondo. Non mancheranno i talenti di casa, con gli statunitensi Conner Mantz, Emily Sisson e Fiona O’Keefe pronti a dare battaglia e a cercare un posto sul podio in questa storica maratona.

Novità logistiche e il riconoscimento dei “Fastest Bostonians”

Questa edizione introduce importanti novità organizzative e logistiche per migliorare l'esperienza di tutti i partecipanti. Per la prima volta, la partenza sarà gestita attraverso sei ondate distinte, un incremento rispetto alle tradizionali quattro. Questo cambiamento, con un numero di atleti per ondata compreso tra 3.200 e 7.100, mira a ottimizzare il carico sugli autobus per Hopkinton e a garantire un flusso più scorrevole lungo il percorso. Le partenze inizieranno alle ore 10:00 e si susseguiranno a intervalli di 13-20 minuti, con l'ultima ondata prevista per le 11:21. Le previsioni meteo indicano condizioni favorevoli, con temperature fresche e potenziale vento a favore, elementi che potrebbero favorire tempi veloci in un contesto già altamente competitivo.

Inoltre, la città e la Boston Athletic Association continueranno a riconoscere i “Fastest Bostonians”, un premio introdotto nel 2023 che celebra i residenti di Boston con i tempi di arrivo più rapidi, aggiungendo un tocco di orgoglio locale alla manifestazione.