Il Benetton Rugby ha conquistato l'accesso ai quarti di finale della Challenge Cup 2025-2026, superando il Cardiff per 38-35 negli ottavi. In casa, la formazione trevigiana ha dominato la prima frazione, chiusa sul 33-21. Nonostante un secondo tempo più sofferto, il Benetton ha dimostrato resistenza, contenendo la rimonta gallese e mantenendo il vantaggio fino al fischio finale.

L'avvio di partita è stato fulminante per i padroni di casa. Nei primi quattro minuti, il Benetton ha siglato due mete con Menoncello e Umaga (entrambe trasformate), portandosi sul 14-0.

Il Cardiff ha replicato con una meta di Belcher al nono minuto (trasformata da Sheedy). I trevigiani hanno marcato altre due mete con Gallo e Umaga (trasformate) tra il tredicesimo e il quattordicesimo minuto, per il 28-7. Gli ospiti hanno accorciato con Beetham al 22' (trasformata). Al 29', Ratave ha realizzato una meta non trasformata per il Benetton (33-14). Prima dell'intervallo, Lawrence ha segnato per il Cardiff (trasformata da Sheedy), fissando il 33-21 all'intervallo.

Il secondo tempo: reazione gallese e difesa strenua

La ripresa ha visto il Benetton allungare con una meta non trasformata di Menoncello (38-21). Il Cardiff ha reagito: al 45', Bevan ha segnato una meta (trasformata da Sheedy), riducendo il divario a 38-28.

Un episodio cruciale è stato il cartellino giallo a Umaga al 46', che ha lasciato il Benetton in inferiorità numerica per dieci minuti. I gallesi ne hanno approfittato, andando in meta con Beetham al 54' (trasformata da Sheedy), portando il risultato sul 38-35. Negli ultimi venticinque minuti, il Benetton ha difeso con determinazione il vantaggio, mantenendo il punteggio invariato fino al fischio finale e confermando la vittoria.

Il cammino europeo del Benetton Rugby

Questa vittoria consolida il percorso del Benetton Rugby nella Challenge Cup e la sua crescita internazionale. L'approdo ai quarti di finale è un traguardo significativo per i trevigiani, ora in attesa del prossimo avversario. La prestazione contro il Cardiff, conun avvio brillante e una difesa resiliente nei momenti cruciali, testimonia la capacità del Benetton di gestire la pressione e superare le difficoltà, qualità essenziali per le sfide continentali.