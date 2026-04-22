Matteo Berrettini farà oggi il suo esordio nel Masters 1000 di Madrid, affrontando Dino Prizmic sul campo Manolo Santana. L'avversario del tennista romano è cambiato a sorpresa a causa del forfait del belga Raphael Collignon, modificando il tabellone.

Il match Berrettini-Prizmic è il secondo sul campo centrale, non prima delle 13:30. Prizmic, proveniente dalle qualificazioni, è un avversario da non sottovalutare. Nonostante infortuni, il croato è un talento in crescita, distintosi nel cadetto. Matteo Berrettini arriva da una buona prova a Montecarlo e punta a replicare in un torneo che gli ha già regalato soddisfazioni, come la finale del 2021 contro Alexander Zverev.

Programma e copertura TV

La giornata sul Manolo Santana Stadium si aprirà alle 11:00 con Zeynep Sonmez contro Carlota Martinez Cirez, seguita da Dino Prizmic contro Matteo Berrettini. Diretta TV su Sky Sport (Uno, Tennis, Mix); canale preciso in mattinata. Streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv e diretta testuale online.

Il cambio avversario e il percorso

Il forfait di Raphael Collignon, attuale numero 61 del ranking mondiale, è stata una sorpresa. Collignon, con buoni risultati (vittoria su Flavio Cobolli a Miami e successi Challenger), avrebbe offerto un test diverso. Ora Berrettini dovrà misurarsi con Prizmic. In caso di vittoria, affronterebbe Ben Shelton, fresco vincitore dell’ATP 500 di Monaco di Baviera.

Il debutto a Madrid è cruciale per Matteo Berrettini, per la qualità dell'avversario e per consolidare i progressi recenti. Gli occhi degli appassionati saranno puntati sull'esordio dell’italiano in una delle tappe più prestigiose della stagione su terra battuta.