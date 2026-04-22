Federico Cinà torna oggi nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid per affrontare il danese Elmer Møller. Per Cinà è la seconda presenza consecutiva nel main draw del torneo spagnolo. Møller, invece, ha superato le qualificazioni e disputerà il suo secondo match in carriera in un evento di questa categoria, dopo aver debuttato e perso a Madrid un anno fa contro Joao Fonseca. L'assenza di precedenti tra i due tennisti rende la sfida aperta.

L'incontro tra Cinà e Møller si giocherà sul Campo 6, ribattezzato il "campo degli italiani" per la presenza di sei azzurri impegnati nella giornata.

Un successo sarebbe cruciale per Cinà, che cerca il giusto ritmo e la migliore forma.

Orario e programmazione del match

Il match tra Federico Cinà ed Elmer Møller è il quarto in programma sul Campo 6, con inizio previsto dalle ore 11:00. Precederanno questa sfida gli incontri Brooksby-Nava, Dzumhur-Bellucci e Sonego-Lajovic. La giornata madrilena si annuncia ricca di tennis e con numerosi atleti italiani.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale da definire). Sarà inoltre disponibile la diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv, oltre a una diretta live testuale per aggiornamenti in tempo reale.

La copertura del Masters 1000 di Madrid

Il Masters 1000 di Madrid è il secondo appuntamento ATP Masters 1000 sulla terra rossa dopo Monte-Carlo.

Il torneo vede la partecipazione di otto italiani nel tabellone maschile, guidati da Jannik Sinner. La copertura televisiva è garantita da Sky Sport, che trasmette tutte le partite in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix. Per una visione più immersiva, sono disponibili i servizi interattivi Sky Sport Plus ed Extra Match. Tutti gli incontri sono fruibili anche in streaming su NOW e Tennis Tv.

La programmazione prevede dirette quotidiane dalle ore 11:00, con un team di telecronisti e commentatori tecnici. L'evento si svolge nella Caja Mágica di Madrid e si concluderà il 3 maggio con le finali dei tabelloni maschile e femminile.