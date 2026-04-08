Una giornata di grande intensità attende Matteo Berrettini al torneo di Montecarlo. Il tennista romano sarà infatti protagonista di un doppio impegno ravvicinato nella giornata di giovedì 9 aprile, scendendo in campo sia per il singolare che per il doppio. Un vero e proprio tour de force che lo vedrà affrontare due incontri cruciali sulla terra rossa del Principato.

Il primo appuntamento per Berrettini è fissato per le ore 11.00 sul Court des Princes, dove affronterà il brasiliano Joao Fonseca negli ottavi di finale del torneo di singolare. Successivamente, dopo un necessario periodo di riposo, il romano tornerà in campo per gli ottavi del torneo di doppio.

Qui, affiancato da Andrea Vavassori, si misurerà con la temibile coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, terze teste di serie del tabellone.

La sfida del doppio impegno: gestione delle energie cruciale

Affrontare due partite in un solo giorno rappresenta una situazione non ideale, specialmente per un atleta come Berrettini, che negli ultimi anni ha dovuto gestire diversi problemi fisici. La gestione delle energie sarà dunque un fattore determinante. Il match di singolare contro il giovane e talentuoso Fonseca potrebbe rivelarsi una vera e propria maratona, con il rischio di condizionare significativamente la successiva prestazione nell'incontro di doppio.

Per Matteo Berrettini, cimentarsi in due tornei contemporaneamente non è un'abitudine. L'ultimo precedente risale agli Internazionali d’Italia del 2025, un'esperienza che si concluse prematuramente. In quell'occasione, il tennista fu costretto al ritiro nel corso del secondo set contro Casper Ruud a causa di un infortunio alla muscolatura addominale. Quell'episodio lo tenne lontano dai campi fino a Wimbledon, facendogli saltare l'intera stagione sulla terra rossa e sottolineando l'importanza di un'attenta gestione fisica.

Il cammino nel doppio di Montecarlo

Nel percorso del torneo di doppio di Montecarlo, la coppia italiana Berrettini/Vavassori ha già dimostrato il proprio valore. All'esordio, hanno superato l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-4.

Ora, agli ottavi, li attende una sfida ancora più impegnativa contro Heliovaara e Patten, considerate tra le coppie più accreditate per la vittoria finale del torneo.

Il tabellone del doppio vede la partecipazione di altri atleti italiani di spicco: Jannik Sinner, in coppia con il belga Zizou Bergs, e il tandem formato da Flavio Cobolli e Lorenzo Darderi, pronti ad affrontare Goransson e King. Questo doppio impegno ravvicinato tra singolare e doppio si configura come un banco di prova importante per Berrettini, che dovrà dimostrare la sua capacità di dosare le forze per proseguire il suo cammino in entrambe le competizioni sulla prestigiosa terra rossa del Principato.