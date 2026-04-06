Matteo Berrettini e Andrea Vavassori hanno conquistato un posto negli ottavi di finale del prestigioso torneo di doppio di Montecarlo, superando il primo turno con una prestazione convincente. La coppia italiana ha affrontato e battuto l’australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-4. Una vittoria che ha evidenziato la loro solidità nei momenti chiave dell'incontro.

L'incontro, disputato sui campi del rinomato torneo monegasco, ha visto Berrettini e Vavassori, un'inedita formazione azzurra, gestire con efficacia la pressione, culminando la loro performance con un successo deciso al match tie-break.

Questo risultato positivo li proietta ora verso la sfida degli ottavi di finale, dove incroceranno le racchette con le terze teste di serie del tabellone: il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten.

L'intesa vincente di una coppia sorprendente

La vittoria assume un significato particolare anche per la genesi di questa coppia. Andrea Vavassori, infatti, è sceso in campo a Montecarlo senza il suo abituale compagno, Simone Bolelli, assente per motivi personali. In Matteo Berrettini ha trovato un partner d'eccezione, e i due hanno dimostrato di aver sviluppato rapidamente una notevole intesa. Questa sinergia è stata evidente nella gestione tattica del match e nella capacità di imporsi nel tie-break decisivo, elementi che hanno contribuito al loro debutto convincente.

Il torneo monegasco continua a vedere una significativa presenza italiana nel tabellone di doppio. Oltre a Berrettini e Vavassori, anche Jannik Sinner ha già celebrato una vittoria all'esordio, giocando in coppia con il belga Zizou Bergs. Inoltre, la formazione composta da Flavio Cobolli e Lorenzo Darderi è attesa al suo debutto, pronta a sfidare la coppia Goransson e King.

Statistiche del match e prospettive per gli ottavi

L'intenso confronto tra Berrettini/Vavassori e de Minaur/Norrie si è protratto per un'ora e ventotto minuti, un periodo durante il quale la coppia italiana ha registrato statistiche degne di nota. Tra queste, spiccano tre ace e quattro doppi falli. La percentuale di prime palle in campo si è attestata al 64%, con un'efficacia notevole: l'83% dei punti vinti con la prima di servizio e il 43% con la seconda.

Complessivamente, gli azzurri hanno totalizzato 67 punti contro i 59 degli avversari, un dato che sottolinea la loro superiorità strategica e la capacità di capitalizzare i momenti cruciali.

Questo successo al primo turno non solo consolida la loro posizione nel torneo, ma offre a Berrettini e Vavassori l'opportunità di misurarsi con una delle coppie più quotate del circuito negli ottavi di finale. L'obiettivo sarà quello di confermare l'ottima performance d'esordio e proseguire il loro cammino, puntando a raggiungere le fasi più avanzate della competizione.

Il torneo di Montecarlo si conferma così un palcoscenico importante per il tennis italiano, con diverse coppie azzurre ancora in lizza e la concreta possibilità di vedere protagonisti italiani nelle fasi più avanzate della competizione, alimentando le speranze dei tifosi.