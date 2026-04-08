Dopo la vittoria all’esordio nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, Matteo Berrettini si trova in una posizione cruciale nel ranking ATP. L’azzurro, pur essendosi qualificato per i sedicesimi di finale, ha visto il suo punteggio scendere da 650 a 600 punti, facendolo scivolare dal 90° posto ufficiale al 107° posto virtuale. Questo calo è dovuto alla perdita di 100 punti relativi al risultato del 2025, solo parzialmente compensata dai 50 punti guadagnati con il successo nel primo turno.

Per Berrettini, la prossima sfida è determinante: una vittoria nei sedicesimi gli consentirebbe di risalire a quota 650 punti, recuperando la 90ª posizione virtuale.

Tale piazzamento è cruciale per l’accesso diretto al main draw del Roland Garros. Per blindare la partecipazione a Parigi, è consigliabile andare oltre. Raggiungere i quarti di finale varrebbe 750 punti, proiettandolo al 74° posto virtuale. Vincere i quarti, accedendo alle semifinali, lo porterebbe a 950 punti e al 48° posto. Una vittoria in semifinale porterebbe 1.200 punti (36ª posizione), mentre un trionfo finale 1.550 punti (29° posto virtuale).

La corsa all'accesso diretto per il Roland Garros

La situazione di Berrettini sottolinea l’importanza di ogni singolo punto nel circuito professionistico. Il margine tra l’accesso diretto ai grandi tornei e le qualificazioni è estremamente sottile.

L’azzurro è chiamato a difendere punti preziosi per evitare di rimanere escluso dal tabellone principale del Roland Garros, uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione sulla terra battuta. Il ranking ATP, aggiornato a Montecarlo, evidenzia la pressione: ogni turno superato può fare la differenza tra la certezza di Parigi e l’incognita delle qualificazioni.

Il tennis italiano tra successi e nuove sfide

La situazione di Berrettini si inserisce in un momento dinamico per il tennis italiano. L’Italia vanta due giocatori in Top 5 e quattro in Top 20 del ranking ATP. Jannik Sinner, dopo Miami, ha ridotto il divario da Alcaraz e punta alla vetta mondiale già a Montecarlo. Flavio Cobolli ha raggiunto la 13ª posizione (nuovo best ranking), mentre Luciano Darderi è al 19° posto.

Questi successi evidenziano la competitività degli italiani, ma anche la necessità per Berrettini di ottenere risultati immediati per non perdere terreno rispetto ai connazionali e ai protagonisti del circuito.