La Scheldeprijs 2026 si appresta a vivere la sua 114ª edizione, confermandosi una delle classiche in linea più prestigiose e attese del calendario ciclistico internazionale. La corsa prenderà il via da Terneuzen e si concluderà a Schoten, dopo un percorso di 205,2 chilometri che promette emozioni. Ai nastri di partenza, nove formazioni del circuito World Tour schiereranno i loro migliori velocisti, pronti a contendersi il successo su un tracciato tradizionalmente favorevole alle ruote veloci.

Il Percorso: Velocità e Potenziali Insidie

Il tracciato della Scheldeprijs 2026 ricalca fedelmente quello dell'anno precedente, caratterizzandosi per l'assenza di difficoltà altimetriche significative.

Questa conformazione lo rende ideale per un arrivo in volata a ranghi compatti. Ciononostante, i corridori dovranno prestare la massima attenzione al vento, soprattutto sulle esposte strade neerlandesi, che potrebbe rivelarsi un fattore determinante. Forti raffiche potrebbero infatti spezzare il gruppo, favorendo la formazione di fughe inaspettate e rimescolando le carte in tavola.

Nelle fasi conclusive della gara, i ciclisti affronteranno tre giri e mezzo del consueto circuito finale di 16,9 chilometri. L'unica vera difficoltà di questo anello è rappresentata dal breve ma impegnativo tratto in pavé di Broekstraat, un punto chiave dove i più forti potrebbero tentare di fare la differenza o dove si potrebbero creare distacchi importanti, aggiungendo un elemento di imprevedibilità alla corsa.

I Protagonisti e i Favoriti alla Vittoria

Tutti gli occhi saranno puntati su Tim Merlier della Soudal Quick‑Step, che torna in gara per la seconda volta dopo un infortunio e punta con decisione a centrare il terzo successo consecutivo nella classica belga. Merlier, già dominatore delle ultime due edizioni, si troverà ad affrontare una concorrenza agguerrita. Tra i suoi principali rivali spiccano il connazionale Jasper Philipsen della Alpecin‑Premier Tech e l'olandese Dylan Groenewegen della Unibet Rose Rockets, entrambi considerati tra i favoriti più accreditati per la vittoria finale.

Il Belgio, nazione ospitante e patria di grandi velocisti, potrà contare su diverse opzioni alternative per ambire al gradino più alto del podio, tra cui Jordi Meeus della Red Bull, Milan Menten della Lotto Intermarché e Milan Fretin della Cofidis.

Per quanto riguarda le speranze italiane, l'attenzione sarà rivolta a Matteo Moschetti della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, che lo scorso anno ha già dimostrato di poter essere protagonista in questa competizione.

Programma e Copertura Mediatica della Scheldeprijs 2026

La partenza ufficiale della Scheldeprijs 2026 è fissata per le ore 13:08 da Terneuzen, con l'arrivo stimato a Schoten intorno alle ore 17:15. Per gli appassionati che desiderano seguire la corsa, non è prevista una copertura televisiva tradizionale. Tuttavia, la gara sarà ampiamente disponibile in diretta streaming a partire dalle ore 15:45 su diverse piattaforme, tra cui Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Sarà inoltre possibile seguire tutti gli aggiornamenti minuto per minuto tramite la diretta testuale, per non perdere nessun momento cruciale della competizione.

La Scheldeprijs si conferma dunque un appuntamento imperdibile per gli amanti delle grandi classiche del Nord e delle volate mozzafiato, offrendo un parterre di protagonisti di primo piano e un percorso che promette spettacolo e incertezza fino all'ultimo chilometro.