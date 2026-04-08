L’Italia della pallanuoto, con il suo Settebello, si appresta ad affrontare la Croazia nell’ultima e decisiva giornata del girone B della Division I World Cup. La partita, in programma ad Alessandropoli con fischio d’inizio alle 14:30, è fondamentale per la qualificazione alla Final Eight di Sydney. Agli azzurri, reduci da una brillante vittoria contro gli Stati Uniti, basta infatti un solo punto per ottenere la certezza matematica del passaggio alla fase finale, assicurandosi un posto tra le migliori quattro del proprio raggruppamento.

La squadra italiana ha dimostrato finora solidità e continuità in attacco, affiancando a ciò un’ottima organizzazione difensiva.

Particolarmente in evidenza l’eccellente debutto di Eduardo Campopiano, autore di una tripletta e miglior marcatore, supportato efficacemente da Filippo Ferrero. Il gruppo, sotto la guida del commissario tecnico Sandro Campagna, ha saputo trovare la via del gol con regolarità, confermando una progressiva crescita.

Prospettive e situazione del girone

Nel girone B, la Croazia si presenta come un’avversaria dal rendimento altalenante: dopo aver travolto gli Stati Uniti all’esordio, ha subito una sconfitta contro la Spagna. Il CT croato Ivica Tucak ha avviato un rinnovamento generazionale, inserendo diversi giovani nel roster rispetto alla formazione che aveva concluso al sesto posto la rassegna continentale di Belgrado.

Per l’Italia, la sfida odierna rappresenta l’ultimo ostacolo prima della fase finale in Australia, con la consapevolezza che anche un pareggio sarebbe sufficiente per centrare l’obiettivo della qualificazione.

Il regolamento della competizione stabilisce che le prime due classificate di ciascun girone accedano direttamente alle finali di Sydney. Le squadre che si classificheranno al terzo e quarto posto avranno invece un’ulteriore opportunità attraverso un gruppo di qualificazione supplementare. L’Australia, in qualità di paese ospitante, è già qualificata di diritto. Tutte le partite sono disponibili in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale di World Aquatics.

Il percorso degli azzurri e i protagonisti

Il Settebello di Sandro Campagna ha affrontato nella prima fase Spagna, Stati Uniti e ora la Croazia. Il gruppo, che ha registrato il rientro di giocatori importanti come Nicosia e Cannella, ha svolto la preparazione finale nel centro federale di Napoli. Tra le nuove presenze in un torneo internazionale, spiccano il bresciano Guerrato e il mancino Campopiano, quest’ultimo già in evidenza con la De Akker Bologna. L’assenza forzata di Francesco Condemi, fermato da un infortunio alla mano destra, ha richiesto al tecnico di riorganizzare le rotazioni. Campagna ha più volte sottolineato l’importanza di questa esperienza per la crescita dei giovani atleti e la volontà di proseguire il percorso di sviluppo in vista dei prossimi impegni, con l’Olimpiade di Los Angeles 2028 come traguardo principale a lungo termine.

Il torneo proseguirà fino a domenica 12 aprile per definire la griglia completa delle finaliste. La World Cup rappresenta l’appuntamento più significativo della stagione per la nazionale maschile, in un’annata priva di altri grandi eventi internazionali. Il Setterosa, la nazionale femminile, farà invece il suo debutto nella competizione il primo maggio a Rotterdam.