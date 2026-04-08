Matteo Berrettini affronta oggi Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, sul Court Rainier III alle 11:00. È il quarto confronto diretto tra i due, con il russo avanti 3-0 nei precedenti. L'ultimo risale alla United Cup 2022, vinto 6-4 al terzo set. Medvedev è una bestia nera.

Il percorso di Berrettini

Il 29enne romano Matteo Berrettini è giunto al secondo turno grazie al ritiro di Roberto Bautista Agut, sotto 4-0. Berrettini ha giocato sulla terra rossa (quarti a Rio de Janeiro) e sul cemento (sedicesimi a Miami, sconfitto da Vacherot).

L'azzurro cerca stabilità fisica e sensazioni confortanti.

La stagione di Daniil Medvedev

Daniil Medvedev, il 30enne moscovita, si presenta al primo Masters 1000 sulla terra battuta senza aver ancora giocato sul "rosso". Sul cemento ha ottenuto: Brisbane, ottavi agli Australian Open, vittoria a Dubai e finale a Indian Wells (sconfitto da Jannik Sinner).

Confronti e prospettive

Il confronto tra Berrettini e Medvedev avviene 1553 giorni dopo l'ultimo. Tutti i precedenti si sono giocati sul cemento outdoor, con Medvedev in vantaggio 3-0. Medvedev si è adattato alla terra battuta, con semifinali a Montecarlo nel 2019. Il vincente affronterà al terzo turno Arthur Rinderknech o João Fonseca.