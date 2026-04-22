Una battuta d'arresto significativa per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano è stato eliminato all'esordio nel tabellone principale, sconfitto dal qualificato croato Dino Prizmic con il punteggio di 6-3, 6-4. Questo risultato ha immediate ripercussioni sul suo ranking ATP.

Berrettini, che la scorsa settimana occupava la 92ª posizione con 650 punti, ha guadagnato solo 10 punti a Madrid, portando il suo totale a 610. Questa cifra lo colloca virtualmente alla 100ª posizione. Tuttavia, la situazione è destinata a peggiorare: al termine del torneo iberico, dovrà scartare i 50 punti ottenuti l'anno precedente, quando aveva raggiunto il terzo turno.

Questa perdita lo espone al concreto rischio di uscire dalla top 100, una posizione mantenuta per due anni.

Nonostante la flessione in classifica, una notizia positiva giunge per il romano: la sua partecipazione ai prossimi appuntamenti di rilievo è già assicurata. Le entry list ufficiali confermano infatti la presenza di Berrettini nel tabellone principale sia per gli Internazionali BNL d'Italia a Roma sia per il prestigioso Roland Garros di Parigi. Questo gli garantirà di competere nei due tornei più importanti della stagione sulla terra battuta.

L'impatto sul ranking e le prospettive future

La mancata difesa dei punti a Madrid, dove lo scorso anno Berrettini aveva raggiunto il terzo turno, rappresenta un duro colpo per la sua posizione in classifica.

I 50 punti da scartare lunedì prossimo, sommati ai soli 10 punti guadagnati, potrebbero farlo precipitare oltre la centesima posizione. La garanzia di un posto nei tabelloni principali di Roma e Parigi assume quindi un'importanza cruciale, offrendogli le piattaforme necessarie per cercare il riscatto e risalire la classifica.

Gli altri azzurri a Madrid

La giornata di eliminazioni al primo turno ha coinvolto anche altri tennisti italiani. Oltre a Berrettini, Mattia Bellucci ed Elisabetta Cocciaretto hanno subito la stessa sorte nei rispettivi tabelloni del Masters 1000 di Madrid, delineando un bilancio difficile per gli azzurri in questa fase del torneo spagnolo.