Il Masters 1000 di Monte Carlo, primo grande appuntamento della stagione sulla terra rossa, vede due dei principali esponenti del tennis italiano pronti a scendere in campo per gli ottavi di finale. Si tratta di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, entrambi attesi da sfide che, sulla carta, li vedono in una posizione di vantaggio grazie a precedenti favorevoli contro i rispettivi avversari. Un elemento che può infondere ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni nel prestigioso torneo monegasco.

Jannik Sinner: il cammino impeccabile contro Tomas Machac

Il numero due del mondo, Jannik Sinner, si prepara ad affrontare il tennista ceco Tomas Machac, un rivale che l'altoatesino ha già incontrato in tre distinte occasioni nel corso del 2024, imponendosi sempre con autorità e senza concedere alcun set. Il primo di questi confronti diretti si è svolto nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, dove Sinner ha dimostrato la sua superiorità con un eloquente 6-4, 6-2. Successivamente, al Masters 1000 di Shanghai, l'azzurro ha replicato il successo con i parziali di 6-4, 7-5, confermando la sua solidità. L'ultimo scontro diretto, risalente al primo turno dell'ATP 500 di Doha, ha visto ancora una volta Sinner trionfare con un perentorio 6-1, 6-4, a testimonianza di un dominio incontrastato.

Il bilancio complessivo dei precedenti è, pertanto, di un netto 3-0 a favore di Sinner, con un computo totale di 6-0 nei set vinti, un dato che evidenzia la sua costante efficacia contro Machac.

Matteo Berrettini: il successo su Joao Fonseca in Coppa Davis

Anche per Matteo Berrettini, l'approdo agli ottavi di finale del torneo monegasco è accompagnato da un precedente positivo contro il suo prossimo avversario, il giovane e promettente brasiliano Joao Fonseca. L'unico incontro finora disputato tra i due risale alla Coppa Davis 2024. In quell'occasione, su cemento indoor e nell'ambito del round robin della competizione per nazioni, il tennista romano ha saputo avere la meglio sul talentuoso sudamericano con il punteggio di 6-1, 7-6(5).

Per Fonseca, che sta muovendo i primi passi nel circuito professionistico, quella partita ha rappresentato il primo vero confronto a livello ATP contro un giocatore di esperienza e calibro internazionale come Berrettini, il quale ha saputo imporsi in due set, mettendo in mostra la sua maggiore maturità agonistica.

Le ambizioni a Monte Carlo: obiettivi per Sinner e Berrettini

Il Masters 1000 di Monte Carlo non è soltanto uno degli eventi più prestigiosi del calendario tennistico sulla terra rossa, ma rappresenta anche un momento cruciale per le ambizioni e gli obiettivi stagionali dei due tennisti italiani. Per Jannik Sinner, questo torneo offre una straordinaria opportunità per conquistare il suo primo titolo in Costa Azzurra, un traguardo che gli permetterebbe di aggiungere un altro tassello importante alla sua già brillante carriera e di rafforzare ulteriormente la sua posizione tra i vertici del ranking mondiale.

D'altra parte, Matteo Berrettini è alla ricerca di significative conferme dopo un periodo recente che lo ha visto affrontare diverse sfide legate agli infortuni. Il tennista romano mira a sfruttare il suo attuale buon momento di forma e i risultati positivi ottenuti nei confronti diretti per avanzare il più possibile nel tabellone, ritrovando quella continuità e fiducia necessarie per competere ai massimi livelli del circuito ATP.