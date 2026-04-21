Matteo Berrettini debutta nel Masters 1000 di Madrid 2026 affrontando il belga Raphael Collignon nel primo turno. L'incontro è fissato per mercoledì 22 aprile, come secondo match dalle ore 11.00 sul campo centrale Manolo Santana, dopo Zeynep Sonmez contro Carlota Martinez Cirez.

Per l'italiano, un ritorno in campo dopo la sconfitta agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo contro Joao Fonseca. L'obiettivo di Berrettini è proseguire il cammino sulla terra rossa spagnola e puntare a Ben Shelton, testa di serie numero 4.

Berrettini vs Collignon: il confronto diretto

Il 30enne romano, n.92 ATP e finalista a Wimbledon 2021, affronterà il 24enne Collignon, n.71 del mondo. Il belga è reduce dal successo al Challenger di Monza e dalla sconfitta contro Lorenzo Musetti al primo turno degli Australian Open. L'unico precedente, in semifinale di Coppa Davis, vide l'azzurro imporsi 6-3, 6-4.

Orari e copertura TV/Streaming del match

La partita Berrettini-Collignon sarà in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211); canale esatto da definire in mattinata. Streaming per abbonati su Sky Go, NOW, Tennis Tv. Diretta testuale su OA Sport.

Gli italiani al Masters 1000 di Madrid

Il Masters 1000 di Madrid (22 aprile - 3 maggio) vedrà altri italiani in campo. Jannik Sinner, n.1 del mondo e grande favorito, inizierà dal secondo turno. Anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli sono già qualificati per il secondo turno. Al primo turno: Lorenzo Sonego (vs qualificato), Mattia Bellucci (vs Dzumhur), Federico Cinà (vs Michelsen).