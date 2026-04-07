Matteo Berrettini ha conquistato l'accesso al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo in un modo inaspettato, beneficiando del ritiro anticipato di Roberto Bautista Agut. L'incontro, svoltosi sul campo centrale del prestigioso Monte-Carlo Country Club, si è concluso dopo appena quattro game e una durata complessiva di soli ventitré minuti.

Il tennista romano ha iniziato la partita con grande determinazione, prendendo immediatamente il controllo del gioco. Berrettini si è portato rapidamente sul 4-0, esibendo un repertorio vario che ha incluso efficaci palle corte e precise volée, mettendo subito in difficoltà l'avversario spagnolo.

Bautista Agut, che già prima dell'inizio del match aveva mostrato segni di disagio, richiedendo un medical timeout fuori dal campo, ha chiamato nuovamente il medico durante il quarto game. Poco dopo, ha preso la decisione di ritirarsi, spianando così la strada a Berrettini per il prosieguo del torneo.

Questo episodio segna la seconda occasione nella carriera di Berrettini in cui avanza in un match del circuito maggiore a seguito del ritiro di un avversario. La prima volta era accaduta nel 2023, ad Acapulco, contro Alex Molčan. Inoltre, questo è il primo ritiro registrato nel tabellone principale dell'attuale edizione del torneo di Montecarlo, dopo un precedente ritiro nelle qualificazioni da parte di Andrea Pellegrino.

Un passaggio del turno rapido e strategico

Nonostante la brevità dell'incontro, Berrettini ha dimostrato una solida condizione fisica e mentale. Ha saputo capitalizzare le difficoltà dell'avversario, imponendo il proprio ritmo e sfruttando la sua capacità di alternare colpi potenti a soluzioni più delicate. Il ritiro di Bautista Agut, sebbene non preventivato, si traduce in un vantaggio significativo per il tennista italiano, che può così affrontare i prossimi impegni con un minore dispendio di energie rispetto a un match completo.

Le sfide future e il calendario del torneo

Il prossimo ostacolo per Matteo Berrettini sarà Daniil Medvedev, uno dei giocatori di punta del circuito ATP. La giornata di martedì a Montecarlo è ricca di appuntamenti di rilievo, con l'esordio di altri grandi protagonisti: Jannik Sinner è atteso in campo contro Ugo Humbert, mentre il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, inizierà la sua difesa del titolo affrontando Sebastian Baez.

Il programma del torneo prevede numerosi incontri di alto livello, con i migliori tennisti pronti a sfidarsi sulla rinomata terra rossa del Principato.

Per Berrettini, questo avanzamento rappresenta un'importante opportunità per ritrovare fiducia e continuità, specialmente dopo un periodo che lo ha visto affrontare diverse sfide. L'accesso al secondo turno con un ridotto dispendio energetico potrebbe rivelarsi un fattore determinante in vista delle prossime partite, in particolare contro un avversario formidabile come Medvedev.