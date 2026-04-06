Il Settebello, la squadra di pallanuoto maschile, debutta oggi, lunedì 6 aprile, nella Division 1 della World Cup 2026. Ad Alessandropoli, in Grecia, gli azzurri affronteranno la Spagna nel Gruppo B. L'incontro, fissato per le ore 14:30 italiane, segna l'avvio del percorso dell'Italia in questa prestigiosa competizione.

La sfida tra Italia e Spagna è un banco di prova immediato e cruciale, data la storica rivalità. Il Gruppo B si preannuncia un "girone di ferro": oltre agli iberici, il Settebello dovrà confrontarsi con la Croazia, campione in carica, e gli Stati Uniti, squadra in crescita.

Croati e statunitensi si affronteranno alle 18:45 italiane, completando il programma della prima giornata.

Come seguire l'esordio azzurro: streaming esclusivo

Per gli appassionati, la Division 1 della World Cup 2026 non sarà trasmessa sui canali televisivi tradizionali. L'unica opzione per seguire in diretta l'incontro tra Italia e Spagna è la piattaforma di streaming Recast TV, che detiene i diritti esclusivi dell'evento. Questa scelta conferma la tendenza del mondo sportivo a privilegiare le piattaforme digitali. Dirette testuali saranno comunque disponibili.

Le chiavi tattiche e l'importanza della sfida

Un risultato positivo contro la Spagna è vitale per il Settebello. Non solo ipotecherebbe il passaggio del turno in un Gruppo B competitivo, ma invierebbe un chiaro segnale alle altre contendenti.

Tatticamente, l'Italia dovrà puntare sulla gestione delle superiorità numeriche e sulla sua rinomata solidità difensiva. La Spagna, invece, cercherà di imporre la sua velocità e il suo efficace gioco di squadra. In un torneo così breve e intenso, ogni punto può rivelarsi decisivo per le ambizioni di classifica e il prosieguo della competizione.