Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha manifestato un profondo entusiasmo per il prossimo ritorno di Jannik Sinner nella capitale italiana. Questa attesissima apparizione a Roma segue la sua recente e trionfale vittoria a Montecarlo, un successo che ha consolidato la sua posizione al vertice del ranking mondiale. Binaghi ha descritto Sinner come “il giocatore più forte al mondo”, sottolineando con enfasi che “lo aspettiamo a Roma a braccia aperte”. L'obiettivo è ambizioso: tentare di superare un tabù che perdura da ben cinquant’anni nel singolare maschile, un traguardo che infiammerebbe il pubblico e la storia del tennis italiano.

L'ascesa al vertice e la padronanza della terra battuta

Il presidente federale ha ribadito con convinzione che, senza una squalifica definita “ingiusta” subita in precedenza, Jannik Sinner non avrebbe mai abbandonato la vetta del ranking mondiale. Questa affermazione evidenzia la sua costante dominanza e il suo valore indiscusso nel panorama tennistico internazionale. Binaghi ha inoltre voluto mettere in risalto la straordinaria capacità di Sinner di adattarsi con successo alla terra battuta, una superficie che, in passato, sembrava rappresentare una sfida maggiore per il giovane campione. A riprova di questa evoluzione, ha richiamato alla memoria i decisivi match point sfiorati al Roland Garros l’anno precedente, momenti che hanno dimostrato la sua crescente confidenza e abilità anche su questa superficie impegnativa.

La sua evoluzione sulla terra rossa è un segnale promettente per gli impegni futuri, in particolare per il torneo romano.

Il Foro Italico si prepara ad accogliere i grandi campioni

Angelo Binaghi ha fornito rassicurazioni e anticipazioni riguardo alla preparazione del Foro Italico, la storica sede degli Internazionali BNL d’Italia. La struttura, recentemente oggetto di un significativo rinnovamento grazie agli interventi di Sport e Salute, è ora completamente pronta per ospitare i grandi campioni del tennis mondiale. Il presidente federale ha illustrato le numerose novità introdotte: nuovi impianti all'avanguardia, campi da gioco modernizzati e strutture di supporto migliorate, tutte pensate per rendere l’esperienza sia per gli atleti che per il pubblico sempre più affascinante e coinvolgente.

L’obiettivo primario è offrire giornate di tennis ancora più entusiasmanti e memorabili, non solo per le stelle attese come Jannik Sinner e Jasmine Paolini, ma per tutti gli appassionati che affolleranno le tribune, desiderosi di assistere a incontri di altissimo livello e vivere un’atmosfera unica.

Le aspettative per il grande ritorno di Sinner a Roma

Le aspettative per il ritorno di Jannik Sinner a Roma sono state oggetto di grande attenzione già in passato. Nel 2025, il presidente Binaghi aveva espresso una ferma fiducia nel suo ritorno agli Internazionali BNL d’Italia, un evento che allora seguiva una sospensione di tre mesi imposta dalla Wada. Già in quell'occasione, Binaghi aveva dichiarato con certezza: “quest’anno siamo sicuri che Sinner sarà con noi a Roma”, evidenziando l'importanza della sua presenza per il torneo.

Aveva inoltre preannunciato un vero e proprio “bagno di folla” per il suo rientro, prevedendo un’accoglienza calorosa e massiccia da parte del pubblico italiano. In quel contesto, aveva anche sottolineato la necessità di proteggere il campione in un ambiente così atteso e carico di aspettative, una preoccupazione che rimane attuale data la sua crescente fama e il suo status di numero uno. L'entusiasmo per la sua partecipazione è palpabile e si prevede un'edizione indimenticabile per il tennis italiano.