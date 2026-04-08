Un cambio significativo nella formazione dell'Italia in vista dell'imminente sfida di qualificazione della Billie Jean King Cup, la prestigiosa competizione internazionale per Nazionali di tennis femminile. La capitana non giocatrice Tathiana Garbin ha annunciato una modifica cruciale in vista del confronto con il Giappone, in programma il 10 e 11 aprile sulla terra rossa di Velletri.

La ventisettenne toscana Lucrezia Stefanini, attualmente posizionata al 147mo posto del ranking WTA, è stata convocata per unirsi alla squadra azzurra, prendendo il posto di Tyra Grant.

Stefanini si aggrega così a un gruppo di atlete di spicco che include Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. Per la tennista classe 1998, questa rappresenta la sua seconda presenza in azzurro, dopo aver già calcato i campi delle Finals del 2023 a Siviglia, un'edizione in cui l'Italia raggiunse l'atto conclusivo, arrendendosi solamente al Canada. L'assenza di Tyra Grant, invece, è un forfait che segue la sua partecipazione alla squadra che ha trionfato nella passata stagione, contribuendo alla conquista del trofeo.

La sede della sfida: Velletri e il format degli incontri

Il palcoscenico di questo importante confronto tra Italia e Giappone sarà il circolo del Colle degli Dei a Velletri, una località che ospita per la prima volta un evento di tale risonanza nel circuito internazionale.

L'annuncio della sede è stato diffuso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, sottolineando l'importanza di questo appuntamento come il primo della stagione internazionale a squadre per la nazionale azzurra, che detiene il titolo di campionessa in carica della manifestazione.

Il programma dettagliato degli incontri prevede un'intensa due giorni di competizione. Nella giornata di venerdì 10 aprile, gli appassionati potranno assistere ai primi due singolari, che daranno il via alla sfida. Sabato 11 aprile, invece, si svolgeranno altri due singolari decisivi, seguiti dall'incontro di doppio. La squadra che riuscirà a conquistare tre vittorie su un totale di cinque incontri si aggiudicherà il passaggio del turno, proseguendo così la propria avventura nella Billie Jean King Cup e mantenendo vive le speranze di difendere il titolo.

Il ritorno di Stefanini e le ambizioni azzurre

La decisione della capitana Tathiana Garbin di includere Lucrezia Stefanini nella formazione sottolinea la fiducia nelle capacità della tennista toscana, che ha già dimostrato il suo valore in un contesto di alta pressione come la finale mondiale del 2023. Il suo ritorno in squadra è un elemento di forza per le azzurre, che potranno contare sulla sua esperienza e determinazione. La scelta di Velletri come sede della sfida aggiunge un ulteriore stimolo, offrendo alla nazionale italiana il prezioso sostegno del pubblico di casa, un fattore che può rivelarsi determinante in incontri così equilibrati.

La nazionale italiana, forte dei recenti successi e del suo status di campionessa in carica, si presenta a questo appuntamento con l'obiettivo dichiarato di confermare il proprio ruolo di protagonista assoluta nella massima competizione a squadre del tennis femminile. L'impegno contro il Giappone rappresenta un banco di prova fondamentale per le ambizioni azzurre, che puntano a proseguire il loro cammino trionfale nella Billie Jean King Cup.