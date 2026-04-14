La recente vittoria di Jannik Sinner nella finale del torneo di Montecarlo contro Carlos Alcaraz continua a generare ampio dibattito e analisi nel mondo del tennis. Brad Gilbert, stimato allenatore statunitense con una lunga carriera alle spalle, ha condiviso un significativo retroscena, appreso direttamente da Darren Cahill, membro chiave del team di Sinner. Questo episodio, secondo Gilbert, ha rappresentato un momento cruciale nella progressione del talento italiano.

La svolta per Sinner, ha rivelato Gilbert, è giunta in seguito alla sconfitta subita contro Mensik a Doha.

Invece di fare ritorno a Montecarlo, dove le condizioni climatiche erano avverse, il tennista ha optato per un trasferimento immediato a Indian Wells. Qui, ha intrapreso un intenso ritiro di dodici giorni, focalizzato in maniera specifica e approfondita sul miglioramento del suo servizio. Cahill ha descritto questo periodo come estremamente impegnativo: “Hanno fatto un ritiro di dodici giorni; durante quel periodo è stato un lavoro duro, hanno faticato molto, faceva caldo e hanno lavorato intensamente sul suo servizio”. Questo impegno mirato ha gettato le basi per una trasformazione tecnica fondamentale.

Il servizio: da vulnerabilità a punto di forza

Gilbert ha enfatizzato come il servizio sia passato dall'essere un punto debole a una vera e propria arma nel repertorio di Sinner.

Il coach americano ha ricordato che, solo cinque anni fa, il servizio dell'italiano, in particolare il secondo, era considerato “molto attaccabile”. Spesso, i giocatori tendono a rimanere ancorati alle proprie certezze, trascurando la necessità di esplorare nuove tecniche che, sebbene inizialmente scomode, possono portare a miglioramenti sostanziali. Il meticoloso lavoro svolto a Indian Wells ha permesso a Sinner di superare questa barriera, rendendo la sua battuta non solo più potente ma anche notevolmente più precisa e difficile da leggere per gli avversari.

L'analisi della sfida con Carlos Alcaraz

Nell'analisi della finale di Montecarlo, Gilbert ha evidenziato che la rivalità tra Sinner e Alcaraz si configura come un confronto di altissimo livello, sia sul piano mentale che tecnico.

Sinner, forte di una straordinaria serie di sedici vittorie consecutive, ha dimostrato una solidità impressionante, soprattutto nel fondamentale del servizio, vincendo ben 149 dei 154 turni di battuta durante questa striscia positiva. Gilbert ha paragonato l'eccezionale precisione del servizio di Sinner a quella di Roger Federer, sottolineando come la capacità di colpire gli angoli con tale accuratezza sia diventata una delle sue armi più decisive. Per prevalere su Alcaraz, è fondamentale che Sinner mantenga il controllo del centro del campo e sfrutti al massimo la combinazione di servizio più uno, un elemento tattico che si è spesso rivelato determinante nei loro incontri diretti.

La progressione di Sinner, ha osservato Gilbert, è destinata a continuare.

La sua giovane età e la costante ambizione di perfezionarsi sono tratti distintivi che lo accomunano a Carlos Alcaraz, proiettandoli entrambi come i futuri protagonisti assoluti del circuito tennistico mondiale per i prossimi anni. La loro continua evoluzione promette di regalare ancora molte sfide memorabili.