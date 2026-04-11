L'Italia ha centrato la prestigiosa qualificazione alle Finals di Shenzhen della Billie Jean King Cup, superando il Giappone con un netto 3-1. Nonostante la sconfitta nel terzo singolare di Lucia Bronzetti contro Himeno Sakatsume, con il punteggio di 6-7 (4), 2-6, il pass per la Cina è stato comunque assicurato, coronando un'ottima prestazione complessiva della squadra azzurra.

Il match di Lucia Bronzetti

Il terzo singolare ha visto Lucia Bronzetti affrontare la giapponese Himeno Sakatsume. L'azzurra ha lottato strenuamente nel primo parziale, cedendo solo al tie-break con il punteggio di 6-7 (4).

Nel secondo set, Sakatsume ha mostrato maggiore determinazione, dominando la partita e chiudendo con un perentorio 6-2. Sebbene questa battuta d'arresto abbia interrotto la striscia di vittorie, la sconfitta di Bronzetti non ha compromesso l'esito finale del confronto. La Nazionale italiana, infatti, aveva già blindato il successo grazie alle brillanti prestazioni nei due singolari iniziali e nel doppio, garantendosi così il punto decisivo per la qualificazione.

L'Italia vola alle Finals di Shenzhen

La vittoria complessiva per 3-1 contro il Giappone ha spalancato le porte delle Finals di Shenzhen per la squadra italiana. L'appuntamento con l'élite del tennis mondiale è fissato dal 22 al 27 settembre, dove le azzurre cercheranno di confermare il loro valore.

La formazione, sapientemente guidata dal capitano Tathiana Garbin, ha dimostrato grande coesione e determinazione, raggiungendo l'obiettivo prefissato nonostante l'unico punto ceduto nel match di Bronzetti.

I successi della prima giornata

Il cammino verso la qualificazione era iniziato in modo impeccabile nella giornata precedente. L'Italia aveva infatti concluso il primo giorno di gare con un rassicurante vantaggio di 2-0, frutto delle convincenti vittorie nei singolari. La prima a scendere in campo era stata Elisabetta Cocciaretto, che con una prestazione solida aveva superato la sua avversaria, Moyuka Uchijima, con il punteggio di 7-5, 6-2. A seguire, la numero uno azzurra, Jasmine Paolini, aveva consolidato il vantaggio dominando Himeno Sakatsume con un eloquente 6-3, 6-1.

Questi risultati avevano posto le basi per il successo finale, lasciando alla squadra la necessità di conquistare un solo ulteriore punto per assicurarsi l'accesso alle Final Eight di Shenzhen.

Sede e format della competizione

La sfida si è tenuta nella suggestiva cornice di Velletri, presso il rinomato circolo “Colle degli Dei”. La scelta della terra rossa come superficie di gioco ha favorito le caratteristiche delle tenniste italiane, che hanno saputo sfruttare al meglio il fattore campo. Il calore e l'entusiasmo del pubblico presente hanno rappresentato un ulteriore stimolo per le azzurre, fornendo un supporto fondamentale nel percorso verso la qualificazione. Il format della competizione prevedeva un'articolazione ben definita: due incontri di singolare nella prima giornata, seguiti, nel secondo giorno, dal decisivo match di doppio e dai successivi singolari inversi, un sistema che ha permesso all'Italia di gestire strategicamente il proprio vantaggio.