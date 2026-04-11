L'Italia ha concluso vittoriosamente il tie di qualificazione della Billie Jean King Cup contro il Giappone, imponendosi per 3-1. A Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, l'ultimo incontro ha visto Lucia Bronzetti cedere a Himeno Sakatsume in un match ormai ininfluente. La tennista nipponica ha prevalso con il punteggio di 7-6 (4) 6-2, in un'ora e 54 minuti.

Nel primo set, Bronzetti non ha sfruttato occasioni di break e ha subito un controbreak. Il tie-break ha visto Sakatsume imporsi 7-4.

Dettagli del match finale e statistiche

Nella seconda frazione, Bronzetti ha ceduto il servizio dopo aver annullato una palla break iniziale, permettendo a Sakatsume di portarsi sul 3-1. L'italiana non è riuscita a rientrare, subendo un ulteriore break che ha portato la nipponica a chiudere il set 6-2. Le statistiche hanno evidenziato la supremazia di Sakatsume (91 punti contro 77), con Bronzetti che ha concesso 17 palle break e commesso 5 doppi falli, contro l'unico di Sakatsume.

Il percorso dell'Italia e le voci delle protagoniste

La qualificazione dell'Italia era stata assicurata nella prima giornata, grazie alle vittorie di Elisabetta Cocciaretto su Moyuka Uchijima e di Jasmine Paolini su Himeno Sakatsume.

La capitana Tathiana Garbin ha espresso soddisfazione per il 2-0 iniziale e ha richiamato alla concentrazione. Le giocatrici hanno poi commentato le loro prestazioni: Paolini ha evidenziato la difficoltà della prima partita stagionale su terra battuta e il supporto dei tifosi, mentre Cocciaretto ha descritto la sua sfidacome "dura", sottolineando l'adattamento dopo l'arrivo dagli USA e l'emozione di giocare in casa, contribuendo al doppio vantaggio della squadra.

Con questo risultato, l'Italia prosegue il suo cammino nella Billie Jean King Cup, puntando a difendere il titolo conquistato nelle precedenti due edizioni.