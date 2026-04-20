Piergiorgio Bucci ha regalato all'Italia una vittoria di grande rilievo nella seconda tappa del Global Champions Tour 2026, svoltasi a Città del Messico. Dopo il terzo posto ottenuto a Miami Beach nelle settimane precedenti, l'azzurro si è imposto con una prestazione impeccabile, confermandosi tra i protagonisti assoluti della stagione.

In sella a Pallieter vd N.Ranch, Bucci ha completato senza errori sia la manche d'esordio sia il decisivo jump off, registrando il miglior tempo di 43,68 secondi. Questo risultato gli ha permesso di conquistare il primo posto nella gara, salire al secondo nella classifica generale del circuito e ottenere in anticipo il pass per il Champions Tour Super Grand Prix di fine anno a Ryad, in Arabia Saudita.

Le parole di Bucci e il legame con il suo cavallo

Intervistato al termine della competizione, Bucci ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale del suo compagno di gara, Pallieter vd N.Ranch, che ha recentemente sostituito Hantano. "Davvero incredibile. Avevo la sensazione di andare piano, ma lui ha recuperato tantissimo spazio: è intelligentissimo, mi semplifica la vita", ha dichiarato l'atleta. Riguardo all'ambiente messicano, ha aggiunto: "È davvero qualcosa di incredibile: lo spettacolo, il pubblico, l’atmosfera. Grazie Messico".

Il successo di Bucci segue la vittoria ottenuta un anno prima sullo stesso campo da Emanuele Camilli, confermando il feeling positivo degli azzurri con l'appuntamento messicano.

Questa vittoria rappresenta un ulteriore passo avanti nella stagione dell'italiano, che ora si trova in piena corsa per il titolo del circuito.

Classifica e protagonisti del circuito

La tappa di Città del Messico ha visto salire sul podio, insieme a Bucci, la tedesca Katrin Eckermann, seconda con Iron Dames Dialou Blue PS, e il francese Simon Delestre, terzo con Golden Boy DK. Eckermann guida la classifica generale con 77 punti, seguita da Bucci a quota 75, mentre Jack Whitaker occupa la terza posizione con 64 punti. Il risultato di Bucci, che ha aggiunto 40 punti al suo bottino, lo proietta tra i favoriti per la corsa al titolo 2026 e gli garantisce la partecipazione al prestigioso Super Grand Prix di Ryad.

Il Global Champions Tour proseguirà con le prossime tappe, dove gli atleti si contenderanno punti preziosi per la classifica e l'accesso agli eventi finali della stagione.