Gaia Giovannini, schiacciatrice della Megabox Vallefoglia e della Nazionale italiana di pallavolo, ha recentemente condiviso la sua storia e le profonde emozioni legate alla maglia azzurra in una intervista. Giovannini ha rivelato di non essere mai stata convocata nelle selezioni giovanili, nonostante si aspettasse una chiamata intorno ai quindici anni. La svolta è arrivata solo due anni fa, con la convocazione del commissario tecnico Julio Velasco, un momento che lei stessa ha descritto come "il sogno divenuto realtà".

La giocatrice ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera internazionale, evidenziando i due ori consecutivi conquistati con la Nazionale: alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali in Thailandia 2025.

Giovannini ha spiegato di aver sempre affrontato l'impegno con la maglia azzurra con un mix di serenità e adrenalina, imparando a gestire la pressione della panchina e a considerare ogni convocazione come un'opportunità di crescita sia personale che sportiva.

L'attaccamento alla Megabox Vallefoglia e i successi di squadra

Oltre all'esperienza in Nazionale, Giovannini ha manifestato un forte attaccamento al suo club, la Megabox Vallefoglia, dove milita da tre stagioni. "Abbiamo vinto una splendida Challenge Cup. Sono orgogliosissima del nostro risultato soprattutto per la società. Dopotutto sono qui da 3 anni... Abbiamo chiuso seste in classifica e vinto una Challenge Cup che per noi significa molto", ha affermato la schiacciatrice, enfatizzando il valore del percorso condiviso con le compagne e la società.

Il nuovo capitolo azzurro e il lavoro con Velasco

La stagione attuale vede Gaia Giovannini nuovamente protagonista con la maglia della Nazionale. È stata infatti inclusa da Velasco tra le undici atlete convocate per il secondo collegiale stagionale, in programma al Centro Federale Pavesi di Milano dal 20 al 24 aprile. Questo raduno rappresenta un momento cruciale per consolidare il gruppo e valutare le condizioni fisiche e tecniche delle giocatrici in vista dei prossimi impegni internazionali. Il rientro di Giovannini, insieme a quello di Loveth Omoruyi, arricchisce il ventaglio di soluzioni tecniche a disposizione dello staff e incrementa la competitività interna. La fase di selezione e valutazione delle atlete rimane aperta, e il lavoro svolto durante il collegiale sarà determinante per definire le gerarchie e preparare al meglio la squadra ai futuri appuntamenti di rilievo.