Il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato, delineando un percorso che vede Jannik Sinner emergere come testa di serie numero uno e principale favorito. Questa posizione di rilievo è rafforzata dalle significative assenze di atleti di spicco come Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Taylor Fritz, che non prenderanno parte al torneo. Nonostante il suo status, il sorteggio ha riservato a Sinner una posizione potenzialmente delicata, con la possibilità di affrontare già al terzo turno avversari impegnativi come João Fonseca o Rafael Jodar, che a loro volta potrebbero incrociarsi in un match cruciale già agli ottavi di finale.

Il percorso di Jannik Sinner nel Masters 1000

L'avventura di Jannik Sinner nel torneo prenderà il via al secondo turno, dove si misurerà con un giocatore proveniente dalle qualificazioni. La sua strada verso le fasi più avanzate del Masters 1000 di Madrid si preannuncia ricca di sfide: al terzo turno, Sinner potrebbe trovarsi di fronte uno tra Alex Michelsen e Gabriel Diallo. Proseguendo nel tabellone, gli ottavi di finale potrebbero vederlo opposto a Tommy Paul, un avversario sempre temibile. L'incrocio più probabile per i quarti di finale, invece, è con l'australiano Alex de Minaur, un match che promette grande spettacolo e intensità.

Sorteggio complesso per Lorenzo Musetti

Per Lorenzo Musetti, il sorteggio non è stato altrettanto favorevole.

Esentato dal primo turno, l'azzurro potrebbe fare il suo debutto contro un avversario di calibro come Hubert Hurkacz o, in alternativa, un giocatore qualificato. La sua collocazione nel tabellone lo vede inserito nello stesso quarto di finale di Ben Shelton, un'area particolarmente competitiva e ricca di possibili avversari insidiosi. Questo rende il percorso di Musetti al Mutua Madrid Open tutt'altro che agevole, richiedendo fin da subito prestazioni di alto livello.

Gli altri azzurri in gara a Madrid

La pattuglia italiana al Masters 1000 di Madrid è ben rappresentata. Tra gli altri tennisti azzurri, Flavio Cobolli e Luciano Darderi inizieranno il loro cammino direttamente dal secondo turno. Cobolli affronterà il vincente tra Gaël Monfils e Camilo Ugo Carabelli, mentre Darderi se la vedrà con chi avrà la meglio nel confronto tra Daniel Altmaier e Juan Manuel Cerúndolo.

Anche Lorenzo Sonego scenderà in campo contro un qualificato. A completare il quadro degli italiani, Mattia Bellucci sfiderà Damir Džumhur, e Matteo Berrettini sarà impegnato contro Raphaël Collignon, in una serie di incontri che promettono emozioni e opportunità per il tennis italiano.

Il Contesto del Mutua Madrid Open

Il sorteggio del Mutua Madrid Open si è tenuto lunedì 20 aprile 2026 alle ore 11:00, in un'atmosfera caratterizzata da diverse e importanti defezioni nel tabellone maschile. Nonostante queste assenze di rilievo, la presenza di Jannik Sinner garantisce al torneo un punto di riferimento solido e un forte richiamo per gli appassionati. Il prestigioso Masters 1000 di Madrid si svolge sulla suggestiva terra rossa della Caja Mágica, con le partite che si susseguiranno dal 21 aprile al 3 maggio 2026. L'evento vedrà una nutrita partecipazione italiana, con atleti di spicco come Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi pronti a dare battaglia sui campi spagnoli.