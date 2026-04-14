Un inizio di stagione da record per Nicolò Bulega nel Mondiale Superbike 2026. Il pilota emiliano ha conquistato sei vittorie su sei gare disputate, stabilendo un dominio incontrastato che lo vede saldamente in testa alla classifica iridata con 124 punti, ben 56 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Iker Lecuona. Dopo aver superato rivali differenti tra la tappa inaugurale di Phillip Island e il secondo round di Portimao – in Australia Yari Montella e Axel Bassani, in Portogallo Lecuona e Miguel Oliveira – Bulega si prepara ora alla sfida di Assen come punto di riferimento assoluto della categoria.

Questo vantaggio considerevole suggerisce una vera e propria cavalcata trionfale, uno scenario che si è delineato in particolare dopo il passaggio di Toprak Razgatlioglu in MotoGP. L'assenza del pilota turco, che negli ultimi due anni aveva condiviso le vittorie con Bulega rendendo il campionato più incerto e combattuto, ha di fatto lasciato campo libero all'italiano.

Il dibattito sul dominio e lo spettacolo

La mancanza di un rivale credibile per Nicolò Bulega solleva un interrogativo sulla qualità dello spettacolo offerto dalla Superbike. Un dominio così netto, infatti, rischia di ridurre l'interesse degli appassionati e di allontanare il pubblico meno fedele. È un principio riconosciuto che "nessun dominio, nessun monopolio, fa il bene di una categoria.

La prevedibilità fa venir meno lo scopo primario dello sport, ossia intrattenere". Se l'incertezza viene meno, svanisce anche l'aspettativa e la passione che alimentano la competizione. Un campionato senza veri antagonisti può trasformarsi in un monologo, dove anche il protagonista stesso rischia di perdere motivazione e stimoli.

La precedente sfida con Razgatlioglu aveva permesso a entrambi i piloti di migliorarsi costantemente, conferendo maggiore valore ai successi ottenuti. Ora resta da vedere se Iker Lecuona o Miguel Oliveira saranno in grado di lanciare il guanto di sfida al ventiseienne emiliano, o se sarà necessario un intervento regolamentare, come il Balance of Performance, per riequilibrare i valori in campo e riaccendere la competizione.

Bulega tra Superbike e il sogno MotoGP

Nonostante l'impressionante dominio in Superbike, con sei vittorie su sei e una media di oltre quattro secondi di vantaggio per gara, il futuro di Nicolò Bulega in MotoGP non appare scontato. Il suo manager ha infatti dichiarato che "la situazione è complicata" e che, al momento, "non c’è nessuna offerta sul tavolo" per un passaggio nella classe regina. Bulega, che ha già ricoperto il ruolo di collaudatore per Ducati e ha dimostrato le sue capacità sostituendo Marc Marquez in alcune occasioni, dovrà probabilmente attendere ancora prima di vedere concretizzarsi il suo sogno MotoGP, anche a causa delle scelte già definite dai team principali per la stagione 2027.

Nel frattempo, il suo incontrastato dominio rischia di rendere meno attraente la Superbike per gli altri piloti con ambizioni di titolo, mentre per Bulega si prospetta la possibilità di consolidare ulteriormente la sua legacy nella categoria, in attesa di nuove e decisive opportunità nel panorama del motociclismo mondiale.